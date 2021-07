Verbieden van festivals is volgens tientallen organisaties ‘onbehoorlijk bestuur’

Festivalorganisator ID&T zet het kort geding over het coronabeleid van de overheid door, ook nu het kabinet de evenementensector 135 miljoen euro aan extra steun belooft. Het bedrijf achter feesten en festivals zoals Mysteryland en Sensation zegt blij te zijn dat de overheid vanaf nu alle kosten vergoedt als een evenement niet doorgaat. Tegelijkertijd voelt dit als „doekje voor het bloeden”, laat operationeel directeur Rosanne Janmaat weten. „Het aan- en uitzetten van de branche is funest voor onze gehele keten.”

ID&T (108 miljoen euro omzet in 2019, 90 werknemers) kondigde vorige week vrijdag aan een zaak tegen de overheid aan te spannen vanwege de abrupte aanscherping van de coronaregels. Die zaak dient deze vrijdag. Het bedrijf kreeg bijval van meer dan dertig andere organisatoren, die zich bij het kort geding aansloten. Het gaat onder meer om de bedrijven achter Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross, F1 Dutch Grand Prix Zandvoort en DGTL.

Toen de overheid de versoepeling terugdraaide, had zij de Fieldlab-regeling weer moeten herinvoeren, vinden de eisers

Volgens ID&T is sprake van een „jojo-beleid”; eind juni zijn verregaande versoepelingen aangekondigd, en amper twee weken later kwam het kabinet daar alweer op terug. Bovendien, zeggen zij, zijn de festivals nu slechter af dan voor de versoepelingen. Toen werden er evenementen georganiseerd in het Fieldlab-programma, een samenwerking tussen overheid, sector en wetenschap. Volgens eisers is aangetoond dat relatief grote evenementen zoals het songfestival en concerten veilig konden worden georganiseerd. Door de plotselinge verruiming van 30 juni verdween de Fieldlab-regeling; die was niet meer nodig. Toen de overheid de versoepeling terugdraaide, had zij de Fieldlab-regeling weer moeten herinvoeren, vinden de eisers. Het stopzetten van dit bewezen format is volgens de eisers onbehoorlijk bestuur.

Vaste zitplaats

Tot 14 augustus is het organiseren van meerdaagse festivals verboden, en zijn eendaagse evenementen alleen toegestaan als bezoekers een vaste zitplaats hebben. Of die beperkingen daarna worden verlengd, besluit het kabinet op 13 augustus.

Voor organisatoren van festivals en feesten wordt het zo onmogelijk om voorbereidingen te treffen, stelt ID&T. Zo’n traject neemt maanden in beslag, een bedrijf gaat „op grote schaal verplichtingen met talloze leveranciers en grote aantallen ondersteunend personeel aan”. Wie een festival organiseert voor na 14 augustus kan bijna niet anders dan doorgaan met de voorbereidingen, ook omdat je geen compensatie krijgt als je zelf stopt. Doorgaan was tegelijk een risico, omdat niet alle kosten werden gecompenseerd. Maar dat komt te vervallen, nu het kabinet woensdagmiddag aankondigde dat een evenement dat niet door kan gaan door coronamaatregelen, alle gemaakte kosten vergoed krijgt. Die compensatie geldt ook voor boekingskosten voor artiesten van buiten de Europese Unie, die eerder niet door de garantieregeling werden gedekt.