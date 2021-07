5 procent loonsverhoging metaalwerkers na cao-akkoord vakbonden

Na een reeks stakingen in de metaalsector afgelopen halfjaar hebben vakbonden FNV en CNV woensdag een cao-akkoord bereikt met werkgeversorganisatie FME. De 160.000 werknemers verspreid over ruim duizend bedrijven krijgen een nieuwe cao met een loonstijging van 5,3 procent verspreid over twee jaar. De vakbondsleden moeten wel nog akkoord gaan met de nieuwe afspraken, staat in een verklaring van vakbond FNV. De leden hebben tot de tweede week van september om hun stem uit te brengen.

In het akkoord dat nu op tafel ligt, krijgen medewerkers in de metaalsector vanaf juli 2,3 procent meer loon, gevolgd door een verhoging van nog eens 3 procent per februari 2022. Werknemers die al in dienst waren op 1 december 2020, de dag dat de oude cao afliep, krijgen een eenmalige compensatie. Die tegemoetkoming komt neer op 2,3 procent loonsverhoging over de maanden december tot juli.

De vakbonden hebben zich ook hard gemaakt voor andere arbeidsvoorwaarden dan een hoger salaris. FNV wil dat een vast contract de norm wordt binnen de branche en daarom krijgen zeker 2.400 uitzendkrachten gedurende de looptijd van de cao een vast contract aangeboden. Ook is in het nieuwe akkoord een regeling voor zware beroepen opgenomen. Werknemers kunnen er per januari 2022 voor kiezen om eerder te stoppen met werken, tot maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd. Verder krijgen jongere werknemers straks een volwassen salaris en zal de verplichting tot overwerken worden beperkt.

Metaalwerkers legden afgelopen maanden meermaals tijdelijk het werk neer uit onvrede over de cao. Afgelopen december stelde werkgeversorganisatie FME een salarisverhoging voor van 2,3 procent, maar daarmee gingen de vakbonden niet akkoord. Tot de metaalbranche behoren grote bedrijven als Tata Steel Nederland, Damen Shipyards, Scania en ASML.