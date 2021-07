Tbs en twaalf maanden gevangenisstraf voor vernieling Joods restaurant in Amsterdam

De 32-jarige man die het Joodse restaurant HaCarmel vernielde in mei 2020 is woensdag veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De rechtbank oordeelde dat de verdachte Saleh A. een terroristisch motief had toen hij ruiten insloeg en de Israëlische vlag in brand wilde steken, meldt de rechtbank Amsterdam woensdag.

Uit de verklaringen van A. blijkt volgens de rechtbank dat hij een deel van de bevolking wilde beangstigen met zijn daad. Het OM had eind juni 418 dagen cel en tbs geëist tegen de Palestijns-Syrische vluchteling. Het aantal dagen cel kwam daarbij overeen met het aantal dagen dat A. in voorarrest zat. Volgens de officier van justitie was A. „een gevaarlijke verdachte met geradicaliseerde ideeën, maar ook iemand met een bijzonder kwetsbaar bestaan en iemand met een ingewikkelde psychische problematiek”.

Door verschillende gedragsdeskundigen is A. sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, vanwege serieuze psychiatrische problemen zoals een ernstige depressie. Hij zou een extremistische ideologie hebben ontwikkeld en sterk zijn geradicaliseerd. Dit noemt de rechtbank als onderbouwing voor het terroristische motief van de dader.

Lees ook: Wéér gaan de ruiten van HaCarmel aan diggelen – op klaarlichte dag

Volgens de deskundigen is A. door zijn toestand nauwelijks te sturen en is de kans groot dat hij in herhaling valt. Dit gevaar voor herhaling noemde de rechtbank in de uitspraak, iets wat ook blijkt uit het feit dat hij al in 2017 een vergelijkbare aanval pleegde op het restaurant. Destijds werd hij veroordeeld tot zes weken cel.

HaCarmel is al langer het doelwit voor geweld. Het was de vierde aanval in tweeënhalf jaar tijd toen A. in mei vorig jaar de ruiten insloeg. Zo werd er begin 2020 een nepbom bij het restaurant geplaatst en zou het restaurant vaker zijn besmeurd.