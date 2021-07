Tabakslobby heeft niets in de Kamer te zoeken

De tabaksindustrie is een miljardenbedrijf met als hoofddoel zoveel mogelijk van zijn producten te verkopen. Tot zover niets aan de hand. Het bijzondere is dat sigaretten, hét product van de tabaksindustrie, door de samenstelling daarvan zeer verslavend, zeer schadelijk en elk jaar dodelijk zijn voor weer zo’n 8 miljoen mensen wereldwijd; in Nederland gaat dat jaarlijks om 20.000 doden en om een veelvoud daarvan die voorafgaand aan het overlijden jarenlang lijden aan een ernstige, slopende ziekte.

Phon van den Biesen is advocaat in Amsterdam

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde in 2003 – ter bescherming van de volksgezondheid – een anti-Tabaksverdrag vast, het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging, dat inmiddels door ruim 180 staten is ondertekend. Nederland tekende in 2005. Het verdrag beoogt onder meer de pleitbezorgers van de tabaksindustrie, de tabakslobby, definitief een halt toe te roepen. Artikel 5.3 van het verdrag bepaalt dat de verdragspartijen maatregelen moeten treffen om hun volksgezondheidsbeleid te beschermen tegen beïnvloeding door of vanwege de tabaksindustrie. Dus: het moet afgelopen zijn met contacten met de tabaksindustrie en overleg mag alleen plaatsvinden over uitvoering van vastgesteld beleid en regelgeving.

Lees ook: Artsenoproep aan Kamer: tabak moet de wereld uit

Open deur

In de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer voor het zomerreces dienden Volt en D66 een motie in waarmee de Tweede Kamer zou uitspreken zelf ook gebonden te zijn aan artikel 5.3 van het verdrag.

Eigenlijk een open deur, omdat álle overheidsorganen nu eenmaal aan de bepalingen van elk door Nederland geratificeerd verdrag gebonden zijn. Het parlement is zelf een van de drie belangrijkste overheidsorganen en vormt samen met de regering en de rechterlijke macht de trias politica; álle overheidsorganen zijn aan gesloten verdragen gebonden. Dat volgt onder meer uit het internationale aansprakelijkheidsrecht, wat zegt dat een staat een verdrag schendt als een orgaan van die staat in strijd met dat verdrag handelt.

Die algemene binding is ook logisch, want zonder dat zou naleving van een verdrag per definitie nooit verzekerd zijn. De Algemene Wet Bestuursrecht, waarnaar in dit verband wel wordt verwezen, maakt dit niet anders, al was het alleen maar omdat het niet mogelijk is bij nationale wetgeving het systeem van internationaalrechtelijke staatsaansprakelijkheid te wijzigen. Het Internationaal Gerechtshof heeft dat meerdere malen bevestigd.

Álle overheidsorganen zijn aan gesloten verdragen gebonden, dus ook de Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde tegen de motie van Volt en D66 onder meer omdat zij niet aan artikel 5.3 gebonden zouden zijn „want Kamerleden bepalen zelf wel met wie zij spreken”. Als intuïtieve, primaire reactie klopt dat ook wel, maar het klopt niet meer wanneer de Staat der Nederlanden, inclusief de Tweede en Eerste Kamer, nu juist met de ratificering van het WHO-verdrag een uitzondering maakte voor contacten met de voor de volksgezondheid uiterst schadelijke tabaksindustrie. Die uitzondering geldt ook voor Kamerleden: in een rechtsstaat staat niemand boven de wet.

Lees ook:Tweede Kamer moet zichzelf niet willen inperken

Een wet is nodig

De tabakslobby toont zich al decennia lang een invloedrijke speler als het op tabaksreguleren aankomt. Het WHO-verdrag gaat over gezondheidsbeleid en beoogt de invloed van de, per definitie, vijand van dit gezondheidsbeleid naar nul terug te brengen. Dat is niet in strijd met onze Grondwet, zoals onlangs bijvoorbeeld ook in het Commentaar van NRC(7/7) werd gesteld. Voor zover dat wel het geval zou zijn wordt eventuele twijfel daarover weggenomen door artikel 5.3 in de wet te verankeren. Een wet is hoe dan ook nodig, omdat de rechtbank Den Haag in 2015 uitsprak dat de rechter de burger pas de bescherming van artikel 5.3 kan geven als de inhoud van artikel 5.3 naar Nederlandse wetgeving is overgezet.

Het gaat in deze kwestie dus om meer dan het enkele stemmen over een motie, maar ook en vooral om het aannemen van een wet waarin de norm van artikel 5.3 wordt vastgelegd en waarmee de basis voor de verdere uitvoering inclusief de handhaving van die norm wordt gegeven.

Het spreekt voor zich bij het regelen van de handhaving rekening te houden met de staatsrechtelijke positie van de Tweede Kamer. Het presidium van de Kamer zal dan ook zelf de wet die artikel 5.3 vastlegt moeten handhaven, bijvoorbeeld middels de gedragscode.