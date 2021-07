Slachtoffer na schietincident bij ggz-instelling overleden

Een man van 53 jaar is woensdag overleden na het schietincident bij de ggz-instelling Parnassia in Den Haag, meldt de politie woensdagochtend. Hij was samen met een vrouw (36) maandag zwaargewond geraakt bij geweld in de instelling afkomstig van een 67-jarige man.

Het is onduidelijk hoe de verdachte aan zijn wapen is gekomen dat in de auto naast hem lag. De politie meldt dat zijn vergunning was ingetrokken in januari dit jaar, waarna zijn wapen en munitie werden ingenomen.

De verdachte vluchtte en werd kort daarna zwaargewond in een auto aangetroffen. Reanimatie mocht niet baten. Volgens de politie had de verdachte zelf een einde aan zijn leven gemaakt.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak voor het schietincident. Alle betrokkenen komen uit Rijswijk, maar volgens de politie lijkt dat toeval te zijn en is er nog geen link gelegd tussen de slachtoffers. Volgens Omroep West was de 53-jarige man een beveiliger bij de ggz-instelling en is de 36-jarige vrouw een ggz-medewerker. Dit wilde de politie echter niet bevestigen.

(Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.)