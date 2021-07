Rechter: Nederlandse gebruiker van sjoemeldiesel moet compensatie krijgen

Autobezitters die een zogenoemde ‘sjoemeldiesel’ hebben gekocht bij Volkswagen, hebben recht op 3.000 euro compensatie. Dat heeft de rechtbank Amsterdam besloten. De zaak was aangespannen door claimstichting Volkswagen Car Claim tegen het autobedrijf, softwareleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse autodealers.

Een persbericht over het vonnis verscheen woensdagochtend op de website van de rechtbank, maar werd korte tijd later verwijderd. De uitspraak zou pas woensdagmiddag naar buiten komen.

Volgens de rechtbank mogen consumenten ervan uitgaan dat de auto die ze kopen aan de heersende regelgeving voldoet. In de praktijk bracht Volkswagen tussen 2008 en 2015 in veel dieselauto’s software aan waardoor ze tijdens emissietests minder vervuilende gassen uitstootten dan bij gebruik op de weg. Deze affaire, die in de volksmond ‘Dieselgate’ is gaan heten, geldt als een van de grootste bedrijfsfraudezaken ooit.

In Nederland rijden ongeveer 150.000 ‘sjoemeldiesels’ rond. Alle eigenaren hebben recht op compensatie. Wie een auto tweedehands heeft gekocht, krijgt volgens de uitspraak geen 3.000 euro, maar de helft.

Vergelijkbare uitspraken

De Nederlandse uitspraak volgt op vergelijkbare uitspraken en schikkingen in het buitenland. In Duitsland schikte Volkswagen twee jaar geleden voor 800 miljoen euro met 235.000 autobezitters. Dat komt neer op gemiddeld zo’n 3.400 euro ieder.

Een groot aantal zaken tussen individuele autobezitters en de industriegigant – onder Volkswagen vallen onder andere ook Skoda en Audi – moet de rechter in Duitsland nog afhandelen. In totaal betaalde Volkswagen in een aantal landen samen al zo’n 30 miljard euro in de nasleep van Dieselgate. De winst van het concern bedroeg vorig jaar 10 miljard euro.

De Nederlandse stichting Car Claim heef altijd gezegd open te staan voor een schikking, maar daar is het tot dusver niet van gekomen. Volkswagen kan nog tegen de uitspraak in beroep.