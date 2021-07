Poolse Constitutionele Hof verwerpt rechtsmacht van Europees Hof

In een verdere escalatie van het rechtsstaatsconflict tussen Warschau en Brussel heeft het Poolse Constitutioneel Hof woensdag geoordeeld dat het land zich niet hoeft te houden aan interim-maatregelen die zijn opgelegd door het Europees Hof van Justitie. Het Poolse Constitutionele Hof wil zich zeer binnenkort ook buigen over een bredere twistpunt in de relatie tussen Polen en Europa, over wat er zwaarder weegt: de Poolse grondwet of het Europese recht.

Eerder woensdag had het Europees Hof Polen – niet voor het eerst – in een tussentijds vonnis verordend het bestraffen van onafhankelijke rechters te staken. Polen had een tuchtkamer ingesteld om kritische rechters uit hun ambt te zetten of te bestraffen. Na een klacht van de Europese Commissie bepaalde het Europees Hof in Luxemburg dat Polen die tuchtkamer moet opschorten. Het is een politiek orgaan, aldus het hof, „geen onafhankelijke en onpartijdige rechtbank”.

Gekaapt hof

De conservatief-nationalistische regering die sinds 2015 aan de macht is in Polen heeft stelselmatig maatregelen genomen om de onafhankelijke rechtspraak in eigen land te ondermijnen.

De eerste stap daarin was het illegaal benoemen van rechters bij het Constitutioneel Hof, dat nu in de kern stelt dat de politieke wensen van Poolse politici zwaarder wegen dan het EU-recht en Europese verdragen. Deze week zou hetzelfde gekaapte hof een uitspraak doen over de vraag of de Poolse grondwet altijd zwaarder weegt dan het Europees recht, maar dat oordeel zou zijn uitgesteld.

Vonnis Europees Hof kan vergaande gevolgen hebben voor Poolse rechters en abortusverbod

Als het grondwettelijk hof in die zaak de wensen van de regering volgt, plaatst Polen zich de facto buiten de Europese rechtsorde, waarin het hof in Luxemburg altijd het laatste woord heeft. De Poolse regering houdt vol dat de instituties van de EU zich niet dienen te bemoeien met de manier waarop zij nationale rechters benoemt en aanpakt.

Donderdag komt het Europees Hof ook met een definitieve uitspraak in een andere zaak rond de tuchtiging van onafhankelijke rechters in Polen. Wanneer een land het oordeel van het Europees Hof negeert of tegenspreekt, kan de Commissie proberen een dwangsom op te leggen. Die stap heeft zij in het bewaken van de Poolse rechtsstaat echter nog nooit genomen.