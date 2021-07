Onrust in Zuid-Afrika breidt uit, rellen in belangrijke havenstad Durban

Op steeds meer plekken in Zuid-Afrika is sprake van rellen vanwege de aanhouding van ex-president Jacob Zuma. Persbureau Reuters meldt dat mensen woensdag ook de straten op zijn gegaan in de provincies Mpumalanga en Noord-Kaap. Inmiddels zijn door het geweld meer dan zeventig mensen overleden en zeker 1.200 mensen gearresteerd.

Aanhangers van Zuma zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen zijn aanhouding, nadat hij zich vorige week zelf meldde bij de autoriteiten. Hij moet een gevangenisstraf van vijftien maanden uitzitten vanwege minachting van de rechterlijke macht. Op meerdere plekken in het land worden winkels en kantoren geplunderd. Tienduizenden ondernemingen zouden al schade hebben geleden door de vernielingen.

Ook de belangrijke havenstad Durban is zwaar geraakt door de ongeregeldheden. Een olieraffinaderij, maar ook wegen van en naar de haven zijn tijdelijk gesloten. Durban is normaal gesproken een van de drukste terminals op het Afrikaanse continent. Onder meer ziekenhuizen hebben last van de blokkade. Een organisatie waarbij meer dan tweehonderd ziekenhuizen zijn aangesloten waarschuwt dat een tekort aan zuurstof en medicijnen dreigt zolang de haven niet operationeel is. Ook voedsel is er momenteel schaars.

De rellen zijn het hevigst in de provincie KwaZulu-Natal, waar Zuma vandaan komt. Maar ook in het financiële district van Johannesburg is veel onrust in de straten. In het noorden van die stad zou de rust inmiddels zijn weergekeerd.

