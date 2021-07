Ongenaakbare Pogacar wint in het geel op Col du Portet

Klassementsleider Tadej Pogacar heeft zijn tweede overwinning in de Tour de France van 2021 te pakken. De Sloveense renner van United Arab Emirates viel in de Pyreneeënrit aan op de slotklim, de Col du Portet, en kreeg enkel Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en Richard Carapaz (Ineos) met zich mee. In die volgorde kwam het drietal over de streep.

Op een kilometer van de streep viel Carapaz aan en kon alleen Pogacar volgen. Het lukte Vingegaard om terug te komen en zelfs nog over Carapaz heen te gaan, maar een laatste versnelling van Pogacar was hem te machtig. Wel klom hij naar de tweede plaats in het klassement, omdat concurrent Rigoberto Uran op meer dan een minuut achterstand binnenkwam. Carapaz staat nu derde.

Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) kwam als zesde boven en was daarmee de beste Nederlander. Kelderman staat zesde in het algemeen klassement, op iets meer dan achtste minuten. Ander Nederlands succes kwam op naam van Wout Poels. De renner van Bahrain-Victorious sprokkelde een paar bergpunten en mag donderdag in de bergrit naar Luz-Ardiden opnieuw de bollentrui aantrekken. In de achttiende etappe staat het peloton onder meer een beklimming over de Tourmalet te wachten.