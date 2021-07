OM eist levenslang tegen verdachten van moord op advocaat Wiersum

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een levenslange celstraf geëist tegen de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum. De daad is een „absoluut weerzinwekkende moord”, aldus het OM, „die een schokgolf door de samenleving joeg en wordt gezien als een aanval op de rechtsstaat, op de waarheidsvinding en rechtvaardigheid”.

Verdachten Giërmo B. (37) en Moreno B. (32) ontkennen iets met de aanslag te maken te hebben. Moreno B. las dinsdag een verklaring voor waarin hij liet weten te „garanderen” dat hij niet betrokken is bij de moord. Justitie denkt dat Moreno B. de schutter was.

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De moord op de 44-jarige advocaat had grote maatschappelijke impact en werd algemeen veroordeeld als ‘aanslag op de rechtsstaat’. Wie de opdrachtgever was van de moord is officieel niet bekend, maar er wordt gekeken in de richting van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengoproces. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. Een neef van Taghi is aangehouden, omdat hij de moord op Wiersum mogelijk zou hebben geregeld. Hij komt later voor de rechter.

Telefoongegevens

Volgens het OM zijn de twee wekenlang bezig geweest met het voorbereiden van de moord op Wiersum. Dat zou blijken uit telefoongegevens en dna-sporen. Giërmo B. werd binnen twee weken na de aanslag aangehouden, Moreno B. eind januari 2020.

In oktober 2018 werd de broer van Nabil B. geliquideerd in Amsterdam-Noord. Shurandy S. kreeg daarvoor 28 jaar celstraf. Op 6 juli 2021 werd misdaadjournalist Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij treedt op als vertrouwenspersoon van Nabil B.

