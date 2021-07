Franse toezichthouder legt Google boete op van 500 miljoen

Google heeft in Frankrijk een boete van 500 miljoen euro gekregen voor de schending van auteursrechten van uitgeverijen en mediaorganisaties. Volgens de Franse mededingingsautoriteit heeft het techbedrijf geen gehoor gegeven aan het verzoek om tot een overeenkomst te komen met Franse uitgeverijen en mediaorganisaties over het publiceren van nieuwsberichten op het platform. De mededingingswaakhond is van oordeel dat Google niet „te goeder trouw” heeft onderhandeld over auteursrechten en de vergoeding aan uitgeverijen voor het publiceren van content, zo meldde persbureau AFP dinsdag.

Volgens Franse media schept de boete een precedent voor Google, dat daardoor moet betalen voor het gebruik van de inhoud van persbureaus en uitgeverijen. Naast nieuwsartikelen gaat het om foto’s, video’s en infografieken die in beeld verschijnen zodra gebruikers op een gerelateerd onderwerp googelen. De zaak draait om de weergave van content via de dienst Google News Service, waarmee gebruikers sneller kunnen filteren op actuele informatie. De karteltoezichthouder wilde dat het techbedrijf daarover een deal zou sluiten met de betrokken nieuwsorganisaties.

De zaak tegen Google werd in 2019 aangespannen door Franse kranten, tijdschriften en persbureau AFP. Aanvankelijk probeerde Google uitgeverijen ertoe te bewegen die uitingen gratis vrij te geven omdat de zoekmachine de websites extra gebruikers zou bezorgen. De bedrijven die in het geweer kwamen tegen Google stelden dat het bedrijf zijn machtspositie aanwendde door niet te betalen voor inhoud.

Isabelle de Silva, voorzitter van de Franse mededingingsautoriteit, stelt dat Google nooit eerder zo’n hoge boete opgelegd kreeg door de toezichthouder. Het techbedrijf moet nu met een voorstel komen om de mediaorganisaties te betalen voor het gebruik van nieuwsartikelen. Daarvoor heeft Google twee maanden de tijd, anders dreigt een boete van 900.000 euro per dag.

Het techbedrijf zegt de boete te betreuren. Volgens een woordvoerder heeft Google tussen mei en september 2020 onderhandeld met uitgeverijen en persbureaus, zonder resultaat. (NRC)