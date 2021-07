Marechaussee houdt Syriëganger aan op Schiphol

Een Syriëganger is woensdagochtend door de marechaussee aangehouden op Schiphol. Dat schrijven demissionair ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. De 34-jarige man vertrok in 2015 uit Nederland en wordt verdacht van deelname aan een jihadistische groepering. Hij stond op een internationale opsporingslijst.

Het Nederlanderschap van de man werd in mei vorig jaar ingetrokken. In augustus meldde hij zich bij het Nederlandse consulaat in Istanboel, waarop hij werd aangehouden door de Turkse autoriteiten. In de brief staat dat Grapperhaus „verschillende telefoongesprekken” heeft gevoerd met de Turkse minister van Binnenlandse Zaken om te laten weten dat de Syriëganger een ongewenste vreemdeling is. Toch is hij door Turkije uitgezet naar Nederland, wat het kabinet zegt te betreuren.

Bij de douane op Schiphol is de man toegang tot Nederland geweigerd en vervolgens aangehouden door de Koninklijke Marechaussee voor strafrechtelijke vervolging. Nadat hij een eventuele straf heeft uitgezeten, is het de bedoeling dat de man wordt uitgezet naar het land van zijn andere nationaliteit. Welk land dit is, is niet bekendgemaakt.