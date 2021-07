Liquidatie Derk Wiersum: professionele voorbereiding, knullige uitvoering

Na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum (43) op 18 september 2019 neemt de politie begin oktober in Almere een witte Opel Combo in beslag. De bestelauto, waargenomen op beelden van een bewakingscamera, blijkt een navigatiesysteem te bevatten. Alle eindbestemmingen van de laatste weken zitten er nog in. Een ervan: het woonadres van Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert. ‘U bent gearriveerd, de bestemming bevindt zich aan de rechterkant’, had het in de Combo geklonken toen die ergens in augustus voor een observatie ter plekke was aangekomen. Na de liquidatie werd de navigatie verwijderd noch vernietigd.

Het was een van vele aanwijzingen die het OM woensdag presenteerde in een bijna vijf uur durend requisitoir (inclusief video-presentatie) in het strafproces over de liquidatie van Derk Wiersum. Uit het betoog rees het beeld op van twee knullig opererende uitvoerders Moreno B. en Giërmo B., betaald, begeleid en beïnvloed door faciliteerders achter de schermen. De laatsten waren volgens het OM gelieerd aan de bende van drugscrimineel Ridouan Taghi. Wiersum was een van de advocaten van de kroongetuige Nabil B. in het Taghi-proces.

Tegen beide B’s is woensdag door het OM levenslang geëist. Het vraagt de hoogst denkbare straf omdat het om een advocaat ging die betrokken was bij een belangrijk proces tegen een gevaarlijke gedachte. Ook speelde mee dat de verdachten ontkennen en geen enkele vorm van berouw tonen. De daad is een „absoluut weerzinwekkende moord”, aldus de requirerend officier „die een schokgolf door de samenleving joeg en wordt gezien als een aanval op de rechtsstaat, op de waarheidsvinding en rechtvaardigheid.(..) Dat vraagt om een hard en glashelder signaal.”

Lage iq’s

Het beeld van twee onhandig opererende en kwetsbare verdachten was een dag eerder al gevestigd door het verhoor door een van de drie rechters. Die vroeg de twee B’s naar hun persoonlijke omstandigheden en nam hun verleden door. De lage iq’s van beiden kwamen langs (rond de 74), de operatie aan een been van Moreno waardoor hij moeilijk liep, en diens gokverslaving. Ook werd het uitgebreide strafblad gememoreerd. Beiden, al lange tijd innig bevriend, hebben eerder vastgezeten voor een reeks misdrijven zoals inbraken, diefstal, drugshandel, afpersing, vuurwapenbezit, huiselijk geweld en mishandeling van politieambtenaren.

Uit de OM-presentatie woensdagochtend bleek dat de moord beiden aangreep. Moreno moest blijkens afgetapte berichten van zijn vriendin „steeds kotsen” als de beelden over de vermoorde advocaat op tv langs kwamen. Giërmo nam al in de middag van de 18de september 2019 een ritueel bad, in een poging boze geesten te verdrijven, een Surinaams Winti-gebruik. De ‘pap’, onderwereldjargon voor de beloning voor een liquidatie, bleek ook nog eens tegen te vallen.

Hiertegenover karakteriseerde het OM leden van Taghi’s bende die de liquidatie voorbereidden, als „professioneel”. De twee verdachten hadden via hen de beschikking gekregen over PGB’s waarmee versleutelde berichten kunnen worden gestuurd. Ze waren van dezelfde serie die eerder bij Taghi’s handlangers waren aangetroffen. Ook gebruikten de verdachten mini-telefoontjes, bedoeld voor zeer kort gebruik en daardoor moeilijk detecteerbaar. Vervalsingen van kentekens van betrokken gestolen voertuigen werden op hetzelfde adres (‘drukkerij’) gemaakt.

De basis van het onderzoek door politie en OM bleek woensdag grotendeels technisch van aard. Het gaat om een zeer omvangrijke hoeveelheid gegevens van afgeluisterde telefoons, van zendmasten, onderschepte appberichten, het navigatiesysteem van de Combo, verkeerscamera’s en beveiligingscamera’s. Deze gegevens linken de twee verdachten aan de straat van Wiersum en ook aan contact met Wiersum zelf, waardoor de twee konden weten dat het om een advocaat ging, aldus het OM. Verder is er het DNA van Giërmo en Moreno in de Combo waar ook bloed van Wiersum werd aangetroffen. De eerste ontkent overigens niet dat hij in Combo zat, maar dat hij de bestelbus op andere dagen had gebruikt. Volgens beide raadslieden van de verdachten zit het onderzoek van het OM „vol aannames” die alternatieve scenario’s buiten beschouwing laten. Zij komen maandag aan het woord.

Camerabeelden van de bewuste ochtend waarop een in het donker geklede man te zien is naast de auto van Wiersum en daar een schietende beweging lijkt te maken, spelen voor het OM veel minder een rol. Ze zijn afkomstig van een bewakingscamera die te ver af staat om goed te kunnen zien wie Wiersum benadert. Dat de advocaat, nadat het vuurwapen van zijn belager aanvankelijk had geweigerd, achter hem aankwam in plaats van snel weg te rijden, achtte de requirerend officier niet onlogisch. Ze zei: „Vanuit de psychologie zijn drie types reacties van personen bekend in zeer bedreigende situaties: Bevriezen, vluchten of vechten. Derk Wiersum deed het laatste.”

Het OM erkende dat niet zeker is wie geschoten heeft, en wie de bus bestuurde, al denkt het dat Moreno schoot. Volgens de officieren maakt het echter niet uit. „Slechts een iemand kan nu eenmaal de trekker overhalen.” Een arrest van de Hoge Raad geeft volgens het OM ruimte aan de rechtbank ook medeplegers een zeer hoge straf te geven bij een zeer ernstig delict. Het moet gaan om ‘nauwe en bewuste samenwerking’ die leidt tot, in dit geval, moord. Daarvan is in het geval van de beide B’s zeker sprake, aldus het OM.