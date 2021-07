KNMI kondigt code rood af voor provincie Limburg

Gouverneur Remkes: ‘Schokkende beelden, wij doen wat we kunnen’ Johan Remkes, de waarnemend gouverneur van de provincie Limburg, heeft in een videoboodschap zijn steun uitgesproken voor de Limburgse bevolking. Remkes spreekt van „schokkende beelden” van de wateroverlast: „Je zult er maar mee geconfronteerd worden dat je woning overloopt, dat je gedwongen bent je bedrijfsvoering te staken of dat je bang bent dat de zandzakken onvoldoende helpen.” Remkes zegt te begrijpen dat het voor getroffen inwoners een schrale troost is, maar dat de brandweer, gemeente, provincie, waterschap en Veiligheidsregio „achter u staat en al het mogelijke doet om ellende zoveel mogelijk te voorkomen”. Volgens Remkes concentreert de overlast zich in de regio’s Parkstad en Heuvelland. limburg Provincie Limburg Veel Limburgers hebben op dit moment te maken met flinke #wateroverlast . Gouverneur Johan Remkes wil hen een hart onder de riem steken met deze boodschap. https://t.co/MejFjJKuAn 14 juli 2021 @ 15:15 Volgen

Dit is bekend over de wateroverlast in Limburg Dit is nu bekend over de situatie rond de weersomstandigheden in Limburg. Het KNMI heeft woensdag code rood afgegeven voor de gehele provincie vanwege „zware regenval” en „grote wateroverlast” in met name het zuiden van Limburg. Het instituut houdt er rekening mee dat er de komende uren plaatselijk nog zo’n 30 tot 50 millimeter neerslag kan vallen. Hierdoor neemt de wateroverlast naar verwachting het komende etmaal toe.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) heeft tijdens het coronadebat woensdag in de Tweede Kamer zijn steun uitgesproken aan de inwoners van Zuid-Limburg die wateroverlast ondervinden. Het kabinet zal volgens hem „alles doen wat nodig is" om te helpen. Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) is volgens hem onderweg naar de getroffen plaatsen.

In Hoensbroek in de gemeente Heerlen dreigt een wateropvangplek te overstromen, waarschuwde de brandweer woensdag. Door de grote hoeveelheid neerslag is de opslag dusdanig vol dat deze „hoogstwaarschijnlijk" op korte termijn overstroomt. Omwonenden wordt opgeroepen om om een veilige plek te zoeken in huis en gas en elektriciteit af te sluiten.

De buien hebben ook invloed op de treindienstregeling. De NS meldt rond 18.30 uur dat tussen Maastricht en de Belgische stad Luik geen treinen rijden vanwege wateroverlast.

Het ministerie van Defensie heeft 68 militairen naar Limburg gestuurd om te helpen bij wateroverlast, op verzoek van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De militairen kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld het vullen van zandzakken, het begaanbaar maken van straten en herstelwerkzaamheden.

Ook in delen van België en Duitsland zorgt een grote hoeveelheid neerslag woensdag voor overlast. In België zijn honderden mensen geëvacueerd en in de provincies Luxemburg, Luik en Namen geldt code rood. In de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen staan straten onder water.

Het water in de Geul bij Wijle treedt buiten de oever. Foto Marcel van Hoorn/ANP