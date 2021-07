Ik kon met iemand van een koeriersdienst meerijden naar het dorp Otterlo op de Veluwe, waar ik moest zijn voor werk. Hij stond te toeteren op het parkeerterrein naast mijn huis. Ik ernaartoe, Frida van Roosmalen (0) nog op de arm. „Hee”, zei hij, „een baby. Een nakomertje zeker.”

Ik zei dat ik gewoon een oude vader ben en dat ik ook nog twee kleuters heb.

Hij: „Dan kun je beter als mij zijn. Jong beginnen, dan ben je ook vroeg klaar. Toen ik begon, kon ik nog meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi.”

Toen moest de rit nog beginnen.

Ik bracht Frida van Roosmalen naar binnen, nam afscheid en landde in zijn Mercedes.

We vlogen weg.

Hij zei dat hij voor FC Utrecht was.

En daarna: „Weet je wat ook ruk is?”

Ik wist het niet.

Hij: „Als je tweelingbroer meedoet aan Jouw vrouw, mijn vrouw. Dan begint de ellende pas echt. Niet te geloven, ik kon niet eens meer naar de frietzaak. Ging ik een frikandelletje halen, lagen ze als ik binnenkwam al op de grond van het lachen.”

Jouw vrouw, mijn vrouw (SBS6) is een programma waarin ‘de vrouw’ tien dagen van huis ruilt met een vrouw uit een ander gezin. Hij wist niet meer wat zijn broer allemaal gedaan had in tien dagen, wel dat hij daarna niet meer over straat kon.

‘Terwijl, ik was onschuldig. Ik ben heel verschillend van mijn broer. En mijn vrouw is ook heel anders dan zijn vrouw. Ze denken vaak dat als je hetzelfde bent, dat je dan ook een soort van dezelfde vrouw hebt. Nou ik heb gewoon een brunette. Hij niet. Hij heeft een blonde.”

Tegen mij: „Jij bent zeker geen tweeling?”

Ik had heel veel zin om te zeggen dat ik wel een tweeling was.

„Een tweelingbroer heeft ook z’n nadelen”, zei de koerier. „Kom ik bij de afhaal, zeggen ze: ‘Jij bent toch van Jouw vrouw, mijn vrouw? Dat hadden ze een dag eerder bij de frietzaak ook al gezegd. Dat is wel gek bij tweelingen, je hebt op dezelfde dag wel trek in hetzelfde voer. Ik zei: ‘Ik ben helemaal niet van Jouw vrouw, mijn vrouw, dat is mijn broer.’ Zegt-ie tegen mij: ‘Zou ik ook zeggen als ik jou was.’ Nou, dan krijg ik gewoon een waas voor de ogen. Ik heb geroepen: ‘Ik heb helemaal niet meegedaan aan Jouw vrouw, mijn vrouw, dwaas!’

Ik werd gebeld.

Thuis.

Of ik op tijd terug was voor zwemles.

Hij kon zijn lachen niet houden.

„Zit ik opeens te denken hoe dat zou zijn, een oude lul met twee kinderen en een baby in Jouw vrouw, mijn vrouw…”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.