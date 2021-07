Iran probeerde vrouwenrechtenactivist uit New York te ontvoeren

Iraanse agenten troffen voorbereidingen voor de ontvoering van de bekende Iraanse journalist en activist voor vrouwenrechten Masih Alinejad uit New York, waar ze in ballingschap leeft. Vier Iraanse agenten, onder wie een functionaris van een Iraanse inlichtingendienst, zijn in absentia in staat van beschuldiging gesteld in verband met de zaak, zo hebben federale aanklagers in New York dinsdag bevestigd.

Hoewel Alinejad (44) niet bij naam genoemd wordt in de aanklacht zei zij zelf tegen diverse media dat zij van de Amerikaanse justitie had vernomen dat de ontvoeringsplannen tegen haar waren gericht. „Ze lieten me zien hoe dichtbij de Islamitische Republiek was gekomen”, verklaarde ze tegenover het persbureau Reuters. Alinejad, die sinds 2019 de Amerikaanse nationaliteit heeft, zei geschokt te zijn. „Ik kan niet geloven dat ik zelfs in Amerika niet veilig ben.”

Speedboot

Volgens de aanklacht in New York lieten de Iraanse agenten Alinejad, haar echtgenoot en haar dochter al enige tijd bespioneren door particuliere detectives. Ze hadden de detectives verteld dat Alinejad was gevlucht uit Dubai om een schuld niet te hoeven afbetalen. Ze zouden plannen hebben gehad Alinejad vanuit de haven van New York per speedboot naar Venezuela over te brengen, een bondgenoot van Iran, en van daaruit naar Iran.

Het is niet voor het eerst dat Iran critici van het regime in Teheran probeert te ontvoeren. In 2019 werd de journalist Ruhollah Zam uit Parijs onder valse voorwendselen naar Irak gelokt. Daar werd hij opgepakt en naar Iran overgebracht. Eind vorig jaar werd hij geëxecuteerd.

Alinejad had al voor haar vertrek uit Iran in 2009 de reputatie dat ze kritiek durfde te leveren op het regime. Meer bekendheid kreeg ze in 2014 door de online campagne ‘My stealthy freedom’ (Mijn stiekeme vrijheid). Daarbij lieten Iraanse vrouwen zichzelf online zien zonder de door hen verfoeide hoofddoek die al sinds 1979 verplicht is in Iran. De campagne was een doorn in het oog van de religieuze leiders, voor wie vrouwen zonder hoofdbedekking een gruwel zijn. Veel vrouwen zien de hoofddoek daarentegen als een symbool van de onderdrukking van de vrouw. Verschillende vrouwen in Iran die in het kader van de actie ook in het openbaar hun hoofddoek afdeden belandden in de gevangenis.

Familie in Iran

Volgens de aanklagers in New York hadden de Iraanse agenten ook familieleden van Alinejad in Iran benaderd om haar naar Iran te lokken, maar de familie had duidelijk gemaakt daar niet van gediend te zijn. Alinjad zelf zei ook dat Iran al verschillende keren had geprobeerd haar naar Turkije te krijgen.

De aanklacht komt op een gevoelig moment. Iran en de Verenigde Staten voeren in Wenen nog indirecte onderhandelingen over de hervatting van het internationale nucleaire verdrag van 2015, op grond waarvan Iran zijn nucleaire activiteiten beloofde te beperken in ruil voor opheffing van economische sancties.

Lees ook: Een kleine geschiedenis van de hoofddoek in Iran