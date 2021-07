Om mijn zoon van dertien zover te krijgen dat hij tijdens de vakantie toch vooral ook eens een boek leest, geef ik hem mijn exemplaar van Nooit meer slapen van W. F. Hermans, in de hoop dat dat boek hem zal boeien. Ik citeer de eerste zin („De portier is een invalide”) en vertel hem dat die ene zin al een beetje toewerkt naar de afloop. Waarop hij in zijn puberjargon antwoordt: „O, pap, nu ben ik meteen wel zwaar gespoilerd.”

