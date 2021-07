‘Hoe beter ik mezelf ken, hoe dieper ik mensen raak’

Naomi ‘Nai Palm’ Saalfield (32) zit in het halfdonker, in een tent die ze - „gezellig binnen” - in een kamer in haar huis in Melbourne heeft opgezet. Het is koud in de Australische stad, vertelt ze in de webcam - vandaar het wollen hoedje met lamsoren dat ze onder haar hoofdtelefoon draagt. De frontvrouw van Hiatus Kaiyote vraagt of de verslaggever misschien haar kat wil zien. Ze trekt een zwarte kater op schoot. „Hij was wild”, zegt ze. „Ik vond hem tussen het kaphout. Nu is hij mijn kampeervriendje.”

Nai Palm is zangeres en gitarist van Hiatus Kaiyote, ook wel: de coolste band ter wereld. Een volstrekt eigenzinnige en avontuurlijke groep die al sinds 2011 met name live imponeert met een overweldigende mengeling van ingenieuze gebroken ritmes in een subliem samenspel met prachtige harmonieën en melodieën - de nummers zijn vaak ritmisch complex en inventief; baslijnen en drumpartijen, akkoorden en vocalen zijn verknoopt en reageren voortdurend op elkaar. Muzikale smaakmakers als Prince, Questlove en Erykah Badu verklaarden zich al vroeg fan, en de band toerde intensief.

De afgelopen jaren ging dat niet. Eind 2018 maakte Nai Palm via haar Instagram bekend dat ze borstkanker had - dezelfde ziekte waar in haar jeugd haar moeder aan overleed. Ruim een jaar later kwam wereldwijd de live-industrie tot stilstand door de coronapandemie. De band werkte die periode aan het vorige week verschenen album Mood Valiant. De titel verwijst naar de twee Chrysler Valiant-wagens die Nai Palms moeder vroeger had - een witte en een zwarte. Haar moeder koos op basis van haar gemoed de auto waarin ze reed. Was het de zwarte, dan moest je oppassen.

Hiatus Kaiyote met frontvrouw Naomi ‘Nai Palm’ Saalfield: „Ik stop nu al mijn tijd, energie en eerlijkheid in mijn muziek, want ik weet niet hoe lang dat nog kan.” Foto Tré Koch

Borstkanker

Het maken van het van het prachtige derde album van Hiatus Kaiyote viel haar soms zwaar, vertelt Nai Palm. „Ik kreeg mijn borstkankerdiagnose midden in het opnameproces. Ik dacht dat ik dood zou gaan; dat is nogal een onderwerp om mee om te moeten gaan. Zelfs zoiets eenvoudigs als gitaarspelen was anders toen ik na mijn operatie in de studio kwam. Er is een borst bij me weggehaald. Een gitaar klem je tijdens het spelen tegen je lichaam aan, maar mijn lichaam was veranderd. Ik moest me daarop aanpassen.”

Ze vertelt dat ze vanuit haar ziekenhuisbed - letterlijk één dag na haar mastectomie - met bassist Paul Bender een cover van Curtis Mayfield opnam. „Ik ben net 32 geworden. Dat is vrij jong om deze ziekte te hebben. Ik heb mijn moeder verloren aan dezelfde ziekte. Dat geeft me een ander perspectief. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar ik wil die zo goed mogelijk gebruiken. Ik wil geen spijt voelen. Nu ik dit heb meegemaakt, weet ik dat ik vóór alles platen wil maken - dat is mijn levenskracht. Dat is wat me het meest laat voelen dat ik leef.”

Doordat we niet fysiek mochten reizen, kon ik meer in mijn hoofd reizen.

Het opnemen van nieuwe nummers heeft nu alle prioriteit. „Ik stop nu al mijn tijd, energie en eerlijkheid in mijn muziek, want ik weet niet hoe lang dat nog kan. Niemand weet dat. Er kan een vliegtuig op mijn huis storten - shit happens. Wanneer je jong bent, heb je de illusie dat je alle tijd van de wereld hebt. Ik heb door mijn ziekte geleerd dat ik er het meeste van moet maken zolang dat kan. Ik had borstkanker; de wereld een pandemie. Zoveel mensen hebben nu die ervaring van dansen met een potentiële dood. Je kunt er ontzettend verdrietig van worden, of het gebruiken om dankbaar te zijn voor de tijd die je wel hebt.”

Geen twijfels meer

Ze is zich zelfverzekerder gaan voelen als muzikant, zegt Nai Palm. „Ik denk dat ik nu minder geef om wat mensen denken. Onze eerste plaat ontplofte. Ik stond tijdens het opnemen van ons tweede album in het zanghok en dacht: „Prince gaat hiernaar luisteren… Zou hij het wat vinden?” Ik vind het niet zo belangrijk meer wat anderen denken. Het is nu in de studio alleen maar expressie - zonder al die interne stemmen, zonder zelftwijfel. Voor creativiteit is geloven in wat je doet belangrijk. Dat had ik vroeger ook wel, maar het is nu veel oprechter en directer.”

Zoveel tijd om in de studio - „my happy place” - aan nieuw materiaal te werken, had de band door het vele toeren niet eerder, zegt Nai Palm. „Dat was een luxe, want in de studio ontstaat de magie. Doordat we niet fysiek mochten reizen, kon ik meer in mijn hoofd reizen. Het heeft ons als band ook veranderd. We willen wel shows doen maar ook genoeg energie overhouden om naar de studio te gaan.”

Hoe dichter ik bij mezelf blijf, hoe krachtiger mijn kunst is

Hiatus Kaiyote is al tien jaar samen en heeft een sterk onderling vertrouwen opgebouwd, vertelt ze. Ze noemt dat cruciaal voor het creatieve proces. „De enige manier waarop je complexe, gedetailleerde ideeën kunt laten werken, is als je een hechte basis hebt. Aan het eind van de rit zijn we democratisch - we brengen een track alleen uit wanneer iedereen tevreden is. Maar in de studio kan een nummer constant evolueren: ineens doet een van ons iets prachtigs en krijgen we een hernieuwd enthousiasme. Het is opwindend om zo te werken en samen ideeën te delen.”

Meer kleuren

Haar recente levenservaringen, hebben haar „meer kleuren gegeven om mee te verven”, zegt Nai Palm. „Ik verander, mijn begrip van de wereld wordt dieper - daar put ik uit. Veel artiesten hebben een persoonlijk én een privéleven. Bij mij is wat je ziet, wat je krijgt - een vertaling van wie ik ben. Hoe dichter ik bij mezelf blijf, hoe krachtiger mijn kunst is. Mensen geloven eerder iemand die in zichzelf gelooft dan iemand die aan zichzelf twijfelt. Ik ben aan het leren om simpelweg meer van mijn leven te houden, denk ik. Die waardering voor het leven, vertaalt zich direct naar de muziek. Hoe echter dat is en hoe beter je jezelf kent, hoe dieper je mensen kunt raken.”

'Mood Valiant' van Hiatus Kaiyote is nu uit. Inl: hiatuskaiyote.com