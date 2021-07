Hier ruik je het weekend, zegt hij

Hij heeft het geprobeerd hoor, op een andere camping. „Maar dat was helemaal niks”, zegt Wesley Klein (32, uit Haarlem) stellig. „Niks voor mij in elk geval.” Camping Samoza is zijn camping, hij is hier opgegroeid. Hij wijst, daar staat het huisje waar zijn opa en oma woonden tot zij overleden, en daar staan zijn ouders – die elkaar op deze camping hebben ontmoet. „Dit is het familielaantje”, zegt hij. Dat hij daaraan een plek heeft kunnen bemachtigen voor zichzelf én zijn zoontje, durft hij wel een klein wonder te noemen.

„Het is hier primitief genieten”, zegt Klein. Dat vindt hij belangrijk, voor zichzelf, maar zeker ook voor zijn zoontje. „Hier is het een skelter in plaats van een Nintendo. Hier kan hij zelf het straatje uitlopen naar mijn ouders. Hier ben je de hele dag buiten in plaats van binnen.” Het is elk weekend vakantie op de camping, vindt hij. „Je ruikt het, als je na een uur rijden het raampje opendoet en er bijna bent. Dan ruik je het weekend.”

Dat „die kleine”, die net vier is geworden, alleen maar hier wil zijn, juicht hij dan ook toe. Hij gunt hem de jeugd die hij hier zelf ook heeft gehad. „Ik had op de camping een vriendengroep, waar ik nog steeds mee omga. We gingen naar de discotheek hier. De bewakers hielden ons in de gaten, en brachten ons soms zelfs naar huis met hun golfwagentje.” Of er meisjesharten zijn gebroken in die tijd? Jazeker. „Ik ben drie keer ‘player van het jaar’ geweest”, zegt hij, niet helemaal zonder trots.

Nu is hij volwassen en komt hij hier vooral voor zijn rust. „Thuis werk ik, hier leef ik. Ik heb hier alles.” In zijn ‘echte’ huis in Haarlem heeft hij wel de basisdingen, maar hier heeft hij naast een woning van zestig vierkante meter ook een tuin van bijna tweehonderd vierkante meter, mét hottub. Natuurlijk, dat kost allemaal even wat, zo’n stacaravan is niet goedkoop. Maar het is de investering meer dan waard. Hij blijft hier de rest van zijn leven. „Dat weet ik zeker.”