Gemeente Hilversum bestempelt Mediapark als veiligheidsrisicogebied

De gemeente Hilversum beschouwt het Mediapark en omliggende straten vanaf donderdag voor onbepaalde tijd als veiligheidsrisicogebied. Dat heeft de Hilversumse gemeenteraad dinsdagavond bekendgemaakt. De maatregel wordt waarschijnlijk ingevoerd vanwege de tijdelijke aanwezigheid van het programma RTL Boulevard op het Mediapark.

Het bedrijventerrein en de omgeving werden maandag als veiligheidsrisicogebied aangemerkt, maar dit mag volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (apv) maar voor 12 uur. De maatregel moest daarop steeds opnieuw aangevraagd worden. De gemeente heeft de apv nu aangepast, waardoor de gebiedsbepaling voor onbepaalde tijd geldt. De politie mag in het gebied preventief fouilleren, en ook auto’s mogen worden doorzocht.

Afgelopen zaterdag werd de studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam ontruimd, omdat er volgens de politie sprake was van een „serieuze dreiging”. De live-uitzending van het programma kon die avond daarom niet doorgaan. De redactie is nu tijdelijk verhuisd naar het Mediapark. Volgens onbevestigde berichten zouden criminelen het pand hebben willen beschieten met een raketwerper.

De bedreigingen aan het adres van de redactie van RTL Boulevard hangen hoogstwaarschijnlijk samen met de moordaanslag op Peter R. de Vries. De misdaadjournalist werd op 6 juli in een zijstraat van het Leidseplein neergeschoten, na een live optreden in het praatprogramma. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, het is niet duidelijk hoe het nu met hem is.