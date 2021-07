‘MDMA is veel gezonder en gezelliger dan drank’, zeiden mijn vrienden

Om allerlei redenen had ik sinds mijn 19de geen drugs meer gebruikt. Maar de laatste tijd was ik bang dat ik op een saaie, praatgrage wijnboomer begon te lijken. Mijn vriend en ik zouden dus samen een weekendje gaan trippen. Onze beste vrienden, weekendgebruikers, juichten onze beslissing toe, want „MDMA is veel gezonder en gezelliger dan drank”.

We hadden ons in een huisje op de Veluwe teruggetrokken. Twijfelend keken we naar de kristalbrokjes op de tuintafel. „Ik vind het spannend”, zei ik. „Dat hoeft niet, ik zal voor je zorgen”, zei hij. Een uur later waren we ver het bos in gelopen en lagen we op een kleedje naar de sterren te staren terwijl ik overspoeld werd door een onwerkelijk grote hoeveelheid liefde voor hem, maar ook voor het gras.

„Ik moet even opstaan”, zei hij. We kwamen kreunend en licht tollend overeind en begonnen aan de eindeloze tocht terug naar het huisje. „Woehoe”, zei mijn vriend af en toe zachtjes achter me. Eenmaal binnen zette ik muziek op. Hij ging in de slaapkamer zitten en aaide het dekbed. We probeerden te beschrijven wat er in onze lijven gebeurde, tot hij uit het niets ‘Waar is Sarah eigenlijk?’ tegen me zei. Daarna zakte hij definitief weg in zijn eigen overpeinzingen. De uren vlogen zwijgend voorbij. Ik volgde met mijn vinger het patroon van de vloerbedekking. Af en toe liepen we een rondje om het huisje. „Woehoe”, zei hij dan weer.

Bij terugkomst bleek het kleedje niet diep in het bos, maar pal naast het huisje te liggen

Toen het licht door de gordijnen piepte, probeerden we nog even te dansen, maar alles voelde traag en zwaar. ’s Middags werden we wakker met mist in ons hoofd. „Jullie moeten ergens champagne gaan drinken”, appten onze beste vrienden. „Dan krijg je een lekkere nawee.” Er was geen restaurant in de buurt, maar wel een cafetaria pal aan de provinciale weg, waar ze alleen zure wijn verkochten. Het was ijskoud op het terras en bij ieder slokje zakte de blues dieper mijn lijf in. „Ik was even vergeten dat ik helemaal niet tegen drugs kan”, zei mijn vriend met kleine oogjes. „Dat blijkt”, zei ik.

Bij terugkomst bleek het kleedje niet diep in het bos, maar pal naast het huisje te liggen. Op Spotify zag ik dat we de hele nacht maar naar één nummer hadden geluisterd: Tiny Dancer van Elton John. De rest van het weekeinde kropen we onder de dekens en likten we onze wonden.

Een week later, in onze eigen achtertuin, trokken we een fles open. „Ik snap niks van al die drugsgebruikers”, zei hij. „Houden die niet van praten of zo?” „Misschien willen ze juist even alleen maar voelen”, zei ik. Hij trok zijn neus op. We namen een slok, keken elkaar verrukt aan, lulden ons de rest van de avond een slag in de rondte en gingen opgetogen naar bed.

Voelen kan ook saai zijn, wil deze boomer alleen maar zeggen.

Sarah Sluimer (1985) schrijft boeken, essays en toneelstukken.