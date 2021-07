D66’er Tom de Bruijn nieuwe minister voor Buitenlandse Handel

Voormalig D66-wethouder van Den Haag Tom de Bruijn (72) wordt de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt. Hij vervangt daarmee demissionair minister Sigrid Kaag (D66), die zich nu volledig richt op haar rol als minister van Buitenlandse Zaken. Op 10 augustus worden naast De Bruijn nog twee andere nieuwe bewindslieden beëdigd: Tweede Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) wordt staatssecretaris voor Sociale Zaken en Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) gaat de functie voor staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vervullen.

Na verschuivingen binnen het kabinet vervulde Kaag zowel de ministerspost voor Buitenlandse Zaken als Buitenlandse Handel. Vanwege de omvang van deze functie neemt De Bruijn nu een deel van de portefeuille over. Hij was tot 2018 wethouder in Den Haag en nam in 2017 een aantal maanden de rol van waarnemend burgemeester van de stad op zich. Daarvoor zat hij op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Momenteel is hij betrokken bij de Raad van Commissarissen van de Nationale Goede Doelen Loterijen en is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Instituut Clingendael.

Van Weyenburg volgt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) op die vorige week haar vertrek bekendmaakte. Zij heeft een andere baan gevonden. Kamerlid Wiersma neemt het werk over van Bas van ’t Wout (VVD) die in januari stopte als staatssecretaris voor Sociale Zaken. Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) heeft in de tussentijd die taken op zich genomen, maar wilde er nu weer een staatssecretaris bij.