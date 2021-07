Huurprijzen in vrije sector opnieuw gedaald in Q2

Huurprijzen in vrije sector voor vierde kwartaal op rij gedaald

De prijs van huurwoningen in de vrije sector is in het tweede kwartaal van 2021 gedaald. Gemiddeld betaalden huurders 2 procent minder per vierkante meter, ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt woensdag uit cijfers van woningplatform Pararius. Het is het vierde kwartaal op rij dat de prijzen zijn gedaald.

Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld 16,37 euro per vierkante meter. De prijzen zijn het meest gedaald in Amsterdam, waar huurders gemiddeld 6,8 procent minder betalen, vergeleken met vorig jaar. De prijzen in de hoofdstad zijn nog wel het hoogst van Nederland: huurders betalen 21,53 euro per vierkante meter. In Utrecht bleven de huurprijzen gelijk. In Eindhoven, Den Haag, Amstelveen en Breda daalden de prijzen ook.

Minder expats

Dat de huurprijzen in grote steden zijn gedaald, kan onder andere worden toegeschreven aan het wegblijven van expats als gevolg van de coronacrisis, zegt Pararius. Dat heeft op korte termijn effect gehad op het huuraanbod en de prijzen. Verhuurders stelden de prijzen naar beneden om zo een bredere doelgroep te trekken en leegstand te voorkomen. De expatmarkt lijkt inmiddels wel op gang te komen: er is steeds meer interesse uit het buitenland voor de huurwoningen die op het woningplatform staan.

Er zijn ook middelgrote steden waar de huurprijzen stegen: in Lelystad met 12,5 procent (14,26 euro) in Almere met 7,9 procent (14,55 euro). Pararius ziet dat middelgrote steden net buiten de Randstad steeds meer in trek zijn. De huurprijzen zijn daar lager en de verbindingen met grote steden als Utrecht en Amsterdam zijn goed.