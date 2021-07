Corona-editie Cannes voltrekt zich zonder grote problemen

Niet alleen de competitiefilms gaan in première op het festival, Cannes zet ook een aantal nieuwe titels ‘out of competition’ in het zonnetje. De Franse thriller 'BAC Nord' is een geslaagde reconstructie van een grote fraudezaak waar de politie in Marseille in 2012 mee worstelde. Netflix heeft de rechten van de film inmiddels gekocht.

Foto Reinhard Krause/Reuters