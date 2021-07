Campings langs grote rivieren ontruimd vanwege hoog water

Meerdere campings langs de grote rivieren ontruimen woensdag en donderdag hun kampeerplekken in de uiterwaarden. Vanwege de hevige regenval in Limburg, de Ardennen en Zuid-Duitsland lopen oevers langs de Rijn, de Maas en de Waal de komende dagen onder water. In het weekend komt het waterpeil van de Rijn naar schatting uit op tussen de twaalf en dertien meter boven NAP. In Limburg, waar dinsdag al straten onder water kwamen te staan, wordt de komende dagen nog meer regen verwacht.

Omdat het hoogseizoen is, zijn er op de meeste campings langs de Maas, Waal en Rijn veel kampeerders. Bij camping Waalstrand in Gendt moeten zo’n tachtig tot negentig plekken ontruimd moeten worden. Volgens eigenaar Roger Cornelissen stond in 1980 voor het laatst het water in de zomer zo hoog: „Voor de meeste vakantiegangers betekent het dat ze hun vakantie moeten onderbreken of elders moeten voorzetten.”

Sommige andere campingeigenaren proberen hun gasten naar hoger gelegen plekken te verplaatsen, maar volgens Cornelissen lukt dat bij camping Waalstrand maar in een paar gevallen: „Dit duurt het liefst zo kort mogelijk. Ik hoop in het weekend van 31 juli weer gasten kwijt te kunnen.”

Rijkswaterstaat adviseert woensdag om tijdens de hoogwaterperiode niet voor pleziervaart de Maas op te gaan. De vele regenval en daarmee gepaard gaande hoge waterstand kan leiden tot een snellere stroming. Een aantal voet- en fietsveerpontjes over de Waal en de Rijn varen tijdelijk niet, meldt de Stichting Uiterwaarde.

Code oranje in Limburg

Voor de regio Limburg heeft het KNMI tot donderdagavond code oranje afgekondigd. Na de hevige regenval van dinsdagavond, waardoor onder meer straten in Heerlen en de autoweg A79 onder water kwamen te staan, kan de komende dagen volgens het instituut plaatselijk nog eens 150 millimeter regen vallen. In onder meer de gemeente Voerendaal worden uit voorzorg zandzakken uitgedeeld aan bewoners om te voorkomen dat hun huis onder water loopt. Burgers wordt tevens opgeroepen niet naar noodnummer 112 te bellen als slechts hun kelder is ondergelopen.

In België is voor de provincie Luik code rood afgekondigd en een rampenplan in werking gesteld, meldt een woordvoerder van gouverneur Catherine Delcourt. De stadscentra van Spa en Theux staan onder water, is te zien op beelden van Meteo Reni. Lokaal kan in de komende 24 uur 150 liter regen per vierkante meter vallen. De Belgische provincie Limburg heeft nog geen alarmfase afgekondigd, omdat het volgens gouverneur Jos Lantmeeters tot nu toe grotendeels gevrijwaard is van overstroming. Tegen Het Laatste Nieuws zegt hij dat de situatie in het zuidoosten van de provincie wel „ernstig” is.