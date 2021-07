Britse premier Johnson wil stadionverbod voor online racisme

De Britse premier Boris Johnson wil dat mensen die voetballers online racistisch bejegenen een stadionverbod opgelegd kunnen krijgen. De afgelopen dagen werden enkele spelers van het Engelse nationale elftal beledigd op sociale media, nadat zij zondag een strafschop misten in de verloren EK-finale tegen Italië. Johnson deed zijn uitspraak woensdag in een debat met het parlement waarvan Britse media uitgebreid verslag deden.

Volgens Johnson onderneemt zijn regering „praktische stappen” om de mogelijkheid een stadionverbod op te leggen in de wet vast te leggen. Hij herhaalde dat hij de racistische uitlatingen tegen voetballers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka „veroordeelt”. Hij volgt daarmee de oproep van de Labour-partij om racistische fans uit stadions te weren, ook als uitspraken online zijn gedaan. Ook zei Johnson dat hij socialemediaplatforms als Instagram, Facebook, Twitter, TikTok en Snapchat een boete ter hoogte van maximaal tien procent van hun wereldwijde opbrengsten wil kunnen opleggen als zij haat en racisme op hun kanalen niet of onvoldoende tegengaan.

Labour-leider Keir Starmer bekritiseerde Johnson tijdens het debat, door te stellen dat de premier met eerdere uitspraken het racisme onder de bevolking juist „groen licht” gaf. Voorafgaand aan het EK noemde de premier het besluit van de Engelse voetballers om voor de aftrap te knielen tegen racisme „symboolpolitiek” . Ook weigerde hij boegeroep tijdens het knielen te veroordelen, berichtte The Guardian eerder.

