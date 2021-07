Belastingdeal geeft internationale samenwerking hoop

Komt er een einde aan de internationale race naar de bodem bij de belastingheffing op bedrijfswinsten? Afgelopen weekeinde bekrachtigde de G20, die bestaat uit de belangrijkste landen in de wereldeconomie, een akkoord om wereldwijd een minimumtarief van 15 procent in te voeren voor ondernemingswinsten. Eerder werd binnen de G7 al tot overeenstemming gekomen, en daarna werd het draagvlak tot 130 landen uitgebreid via de OESO, die een belangrijke rol speelt bij het internationaal harmoniseren van beleid. In de G20 van dit weekeinde waren ook China, India en Rusland akkoord.

De klachten over ondernemingen die belasting ontwijken door handig te manoeuvreren door het internationale doolhof van regels en tarieven zijn al oud. Maar het probleem ligt elders: landen zijn onderling gaan concurreren met steeds lagere tarieven voor de winstbelasting: het gemiddelde tarief ging de afgelopen twee decennia omlaag van 38 procent naar 22 procent. En dat is gemiddeld: er zijn landen of jurisdicties waar de tarieven de nul naderen.

De bedrijfswinsten zoeken wereldwijd het laagste punt. Dat betekent dat de winst lang niet altijd wordt belast waar zij gemaakt is, maar neerslaat waar er het meest van overblijft.

Het gevolg is een wereldwijde uitholling van de belastinggrondslag. En aangezien de belastinginkomsten toch ergens vandaan moeten komen, is in plaats van winst vooral arbeid steeds zwaarder belast.

Voor de wereldgemeenschap is een geharmoniseerde belasting, al was het maar door het instellen van een bodemtarief, te beschouwen als een publiek goed. Dat geldt ook voor het voornemen om winsten daar te gaan belasten waar ze worden gemaakt. Internationale concurrentie tussen staten zou moeten gaan om zaken als het vestigingsklimaat, infrastructuur of onderwijs – niet om een korting op de inkomsten die een land draaiend houden.

Uitgerekend is dat het G20-plan jaarlijks zo’n 150 miljard euro oplevert. Dat is, andersom, op te vatten als het bedrag dat iedereen in de huidige situatie nu samen jaarlijks misloopt. De eerdere erosie van de belastingtarieven is in die zin op te vatten als een klassieke tragedy of the commons, het gezamenlijk verwaarlozen van een doel waar iedereen baat bij zou hebben.

Het is goed dat dit nu wordt doorbroken. Zeker: de aanleiding is niet zo nobel als gedacht. De Amerikaanse president Joe Biden moet zijn enorme economische herstelplan van de pandemie financieren met hogere winstbelastingen en ziet zichzelf niet graag uit de internationale markt geprijsd. Juist deze Amerikaanse motivatie geeft de mondiale belastingharmonisering nu de benodigde impuls.

Ook is het dit weekeinde overeengekomen akkoord nog niet hard. Over twee maanden moet het zijn uitgewerkt, en als het eenmaal concreet op papier staat begint het spel vaak pas. Intussen zijn er nog landen die dwarsliggen, zoals Ierland, Litouwen en Hongarije, maar gezien de druk van de rest lijkt dat een achterhoedegevecht. En dan is er nog de digitax voor (vooral Amerikaanse) internetondernemingen die de EU van plan is in te voeren. Die kan van tafel als belastingheffing en locatie straks meer gaan samenvallen, maar de Europese Commissie houdt dat kruit nog even droog.

Toch mag niet onderschat worden wat een doorbraak dit is. Zeker nu internationale samenwerking zo’n schaars goed aan het worden is. Dat de wereldgemeenschap zich nu schaart achter dit publieke goed, geeft hoop.