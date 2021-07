Afgelopen halfjaar dubbel zoveel migranten overleden op zeeroutes naar Europa

Het aantal migranten dat is verdronken in een poging Europa te bereiken, is afgelopen zes maanden ruim verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit dinsdag door het Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vrijgegeven cijfers. In afgelopen halfjaar verdronken zeker 1.146 migranten, in 2020 waren dat er 513. Een onbekend aantal migranten is vermist en het aantal zoek- en reddingsoperaties laat volgens het IOM te wensen over.

Veruit de meeste mannen, vrouwen en kinderen stierven bij een overtocht over de gevaarlijke zogeheten Centrale Route van de Middellandse Zee, vanuit Libië naar Italië of Malta. Anderen verdronken in een poging vanaf West-Afrika via de Canarische Eilanden Spanje te bereiken of via andere routes.

Het IOM roept EU-lidstaten en betrokken niet-EU-landen op om „dringende en proactieve” maatregelen te nemen die het aantal doden op migratieroutes moeten verminderen. Ook vraagt de organisatie de landen om hun verplichtingen uit het internationaal recht na te komen, aldus IOM-directeur-generaal António Vitorino in een verklaring. Hij oppert dat het aantal zoek- en reddingsacties verder wordt opgeschaald, mede doordat dit jaar aanzienlijk meer mensen de oversteek lijken te wagen naar Europa. Het aantal migranten dat via de Middellandse Zee probeert over te steken naar Europa is tussen januari en juni dit jaar met 58 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.