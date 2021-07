Zo bereid je je voor op je terugkeer naar kantoor: check wanneer het krokettendag is

Het zal op het laatste moment wel weer niet doorgaan. En jullie hoeven écht geen medelijden met me te hebben als ik door corona niet kan gaan. Maar in mijn mailbox zitten reserveringen. Dus theoretisch ga ik zondag op vakantie – mijn eerste reis over de grens in twee jaar.

Tegelijkertijd maakt een groot deel van Nederland zich deze zomer op voor die andere revolutie, namelijk het ‘weer met z’n allen terug naar kantoor’. Ook daar kan het coronavirus nog roet in het eten gooien. En krijgen we in oktober, november en december vast weer een paar lockdowns voor de kiezen.

Maar ook dáár zou het kunnen dat het leven van voor de pandemie zich grotendeels herstelt, en dat we óf – zoals ik – voor het eerst na anderhalf jaar weer naar kantoor gaan, óf dat we weer veel meer collega’s om ons heen krijgen dan we de laatste maanden gezien hebben.

Op Twitter zag ik deze maand mensen die het alweer een dag voorzichtig geprobeerd hadden, terug naar kantoor. Zoals de twitteraar die schreef dat ze „kapot was daarna”. „Van het reizen met de trein en al ’t gekakel om me heen. Niks uitgevoerd. Lang leve de kantoortuin, dat wordt weer wennen straks.”

Signalen waardoor ik dacht: misschien moet ik wat tips geven hoe je je een beetje kunt voorbereiden op het moment dat straks iedereen weer op kantoor zit, met jou ertussen. Want ik denk niet dat we het zomaar, cold turkey, gaan overleven. Nou ja, kijk maar of je er iets mee kan, maar ik zou zeggen:

1. Check op het intranet alvast wat de soep van de dag is en wanneer het krokettendag is.

2. Zet spandoeken op gevaarlijke kruisingen: ‘Wij gaan weer naar kantoor!’ Gesponsord door Cor van Zadelhoff.

3. Oefen thuis alvast een paar dagstarts, morning prayers, huddles, scrums en stavaza’s. Met het hele gezin én met de buren: wat houdt jou vandaag bezig, hoe voelt dit voor jou en waar heb je hulp bij nodig – en laat iedereen goed door elkaar praten.

Zorg ook dat er niks beslist wordt en dat alles prima in een mail gekund had. Zet de huisdieren erbij in de rol van langslopende collega’s die afleiden, blaffen, krabben en blazen.

4. Pas al je nettere kleding die je anderhalf jaar niet gedragen hebt. Doe gulpen, knopen en ritsen dicht – niet smokkelen. Ga er ook een paar uur mee zitten. Die broek die staand prima past, kan na drie uur zitten immers een martelwerktuig uit de hel worden. Doe twee weken voordat je weer naar kantoor gaat elke dag kantoorkleding aan – ook de onderkant, dus ook de schoenen.

5. Over schoenen gesproken: oefen elke dag een paar uur met het lopen op hakken en schoenen met veters – als je die weer aan wilt op kantoor. Ga met al je schoenen naar een vertrekhal om meters te maken. Neem je loopdossier mee.

6 . Een paar uur naar een vertrekhal is sowieso een prima test om weer aan het lawaai van hoge, galmende ruimtes te wennen. Bouw het aantal uren langzaam op tot je op tien uur op een dag zit.

7. Zet je kachel de ene dag op 28 met de ramen wagenwijd open en laat de volgende dag de ventilatoren op volle kracht draaien met bevroren flessen water ervoor. Zorg voor droge lucht en weinig zuurstof. Draag af en toe een paar uur een hoofdtelefoon met drilboorgeluiden. 8. Probeer een paar keer thuis een Exceldocument in landscape op A3 te printen. Maak spaghetti in de snelkoker.

9. Ga af en toe voor de spiegel staan en zeg hardop ‘eigenaarschap’, ‘werken vanuit de bedoeling’, ‘de regie terugpakken’, ‘onboarden’, ‘goals alignen’ en ander jargon dat je al anderhalf jaar amper ‘live’ hebt gehoord. Je bent klaar om weer naar kantoor te gaan als je alles zonder te lachen kunt uitspreken – begin hier dus ruim op tijd mee.

10. Oefen alvast wat praatjes – wat heerlijk om je weer te zien, wat zag ik nou op Facebook, had jij hoofdluis, etc. Oefen met mensen te laten uitpraten.

11. Gebruik af en toe deodorant zodat je huid er weer aan kan wennen. Idem voor mascara, oogpotlood, (die meterslange baard) scheren en harsen.

12. Leer het af om de hele dag over je dieren of kinderen te praten. Doe foto’s van ze in een lijstje voor op je flexbureau.

13. Maak je trein- of autoreis alvast een paar maal, midden in de spits. Leer weer tot tien tellen en je neus weer aan allerlei ‘geuren’ te laten wennen.

14. Ga op een zondag naar kantoor en test uit wat de beste flexplekken zijn. Leg daar vast een handdoek over de stoel.

15. Oefen thuis met naar het toilet gaan met de deur op slot. Leer het af om in jezelf te praten (is lastig, ik weet het!).

16 Zoek alvast een muurtje om af en toe met je hoofd tegenaan te slaan. Hou vol. Ik zie jullie in september weer!

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.