Weekcijfers RIVM verzesvoudigd: ruim 50.000 in afgelopen zeven dagen

Afgelopen week zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 51.957 positieve coronatests geregistreerd. Het aantal coronabesmettingen is daarmee van 7 tot en met 13 juli verzesvoudigd, vergeleken met de week ervoor. De cijfers gingen sinds het begin van de coronacrisis niet eerder zo snel omhoog. Dat blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het instituut.

Afgelopen week lieten 376.735 mensen zich testen, 142 procent meer dan een week eerder. Het percentage positieve testen in de teststraten van de GGD steeg van 4,5 procent naar 13,4 procent. Vorige week registreerde het RIVM 8.541 positieve tests, dat was toen een verdubbeling. Het bleek een voorbode van een nog veel snellere groei in de zeven dagen erna. In de meeste gevallen gaat het om een besmetting met de besmettelijke Deltavariant van het virus.

Veel besmettingen in horeca

De huidige besmettingsgolf begon na de versoepelingen die het demissionair kabinet op 26 juni doorvoerde. Vooral jongeren zochten voor het eerst in maanden weer massaal het nachtleven op en dat is te zien in de cijfers. Het aantal positieve tests nam met 907 procent toe in de leeftijd 18 tot en met 24 jaar. Voor de groep tussen de 25 en 29 jaar steeg het aantal positieve tests met 856 procent. Ook in de overige leeftijdsgroepen is een stijging te zien, maar niet zo fors. Bij dertigers gaat het om 347 procent en veertigers 229 procent.

Bij de mensen van wie bekend is waar ze het virus opliepen, was dat in 37 procent van de gevallen in de horeca. Bezoek thuis is goed voor 16 procent van de herleide gevallen, gevolgd door feestjes voor 15 procent. 7 procent van de besmettingen vindt plaats op de werkvloer. Voorheen raakten de meeste mensen besmet in de thuissituatie of door het ontvangen van bezoek.

R-getal is nu 2,17

Het RIVM heeft ook gekeken naar het aandeel gevaccineerden. Van 42.000 mensen was de vaccinatiestatus bekend op het moment van testen. Daaruit blijkt dat van de mensen die vorige week positief testten, 84 procent nog niet gevaccineerd was. 6 procent was op het moment van testen wel volledig gevaccineerd en 10 procent deels gevaccineerd. Een vaccinatie beschermt niet tegen het krijgen van het virus, waarschuwt het RIVM, maar beschermt wel tegen ernstig ziek worden. Het zorgt er daarmee voor dat het coronavirus zich minder snel verspreidt. Maar ook wie gevaccineerd is, kan dus besmet raken en daarmee anderen besmetten.

De stijging van het aantal besmettingen is in alle veiligheidsregio’s zichtbaar. Het reproductiegetal van het coronavirus is gestegen van 1,37 naar 2,17. Dat zei Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding van het RIVM dinsdag tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. Het betekent dat elk besmet persoon gemiddeld meer dan twee anderen infecteert met het virus. Het R-getal van de Deltavariant is met 2,52 nog iets hoger.

