Vader Wiersum tegen verdachten: ‘Uw moreel kompas is op tilt geslagen’

De vader van Derk Wiersum heeft zich dinsdag in een verklaring gericht tot de twee verdachten die terechtstaan voor de moord op zijn zoon. De beelden van hem zijn getoond in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol, waar het proces plaatsvindt. „Als bewezen wordt geacht wat u verweten wordt, dan zou u zich moeten schamen. Dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad, is treurig: voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten.”

„Mijn kind is weg. Niet te vinden. Kapotgeschoten”, sprak de vader over het verlies van zijn zoon. „Je kind is dood. En iedereen die zich daarbij niks kan voorstellen: zoveel te beter. Maar er ontstaat een radeloos zoeken naar iets wat onderdeel van jezelf is, maar wat je kwijt bent. Wanneer Derk naar dit proces kijkt, zal hij zich ervan willen overtuigen dat de verdachten zich in ieder geval voorzien van de beste advocaten die beschikbaar zijn.”

Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Wiersum werd op 18 september 2019 op 44-jarige leeftijd geliquideerd voor zijn huis in Buitenveldert. De beelden van de verklaring van zijn vader waren tijdens de zitting dinsdag te zien op beeldschermen in de rechtszaal. Hij vraagt 20.000 euro vergoeding aan affectieschade; de andere familieleden zullen niets vragen en ook niet spreken tijdens de zitting.

Ontkenning

Verdachte Moreno B. kreeg dinsdag ook kort het woord. Justitie beschouwt B. als de schutter op Wiersum, maar die beschuldiging klopt volgens de verdachte niet. B. ontkent iedere betrokkenheid. „Ik kan u garanderen dat ik Derk Wiersum niet heb doodgeschoten”, aldus de verdachte in een zelfgeschreven verklaring. Hij heeft wel in de auto’s gezeten die mogelijk betrokken zijn bij de liquidatie, „maar niet in de periode rond de moord”. Op verdere vragen van de rechter ging B. vervolgens niet in. B. had overigens eerder ontkend enige betrokkenheid te hebben bij de moord.

B. staat samen met medeverdachte Giërmo B. terecht in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol-Oost. Het was de eerste keer dat een van de twee het zwijgen tijdens het inhoudelijke deel van het proces doorbrak. Giërmo B. hult zich al twee dagen in nevelen. Ook toen de rechter hem persoonlijk aansprak, meed hij op bepaalde momenten oogcontact. Wel toonde hij zich geïrriteerd toen de officier van justitie sprak over een mogelijk „vriendinnetje” van B. Hij zei dat „niet leuk” te vinden. „Ik heb een vrouw en een kind thuis. Daar heb ik veel respect voor, ik vraag u ook respect te tonen.”

Bewakingscamera

De raadslieden van de twee verdachten vroegen de rechtbank dinsdagochtend nogmaals de beelden van een bewakingscamera te tonen waarop in de verte te zien is hoe de schutter naar de auto van Wiersum toeloopt en met zijn arm een schietende beweging maakt. De beelden waren maandag op de eerste zittingsdag ook al getoond.

De advocaten vroegen nu het beeld een paar keer stil te zetten, bijvoorbeeld op het moment dat een donkere gestalte naast de auto staat. Daarop verzocht raadsman Jacques Taekema de rechtbank toestemming voor hemzelf en zijn cliënt Giërmo B. om samen te mogen gaan staan. Die toestemming kreeg hij. Doel was de rechtbank en de aanwezige journalisten te laten zien dat zijn cliënt een aanmerkelijk andere lengte had dan de man op de still, waarmee hij probeerde aan te tonen dat Giërmo op 18 september 2019 niet de schutter kon zijn geweest.

De inhoudelijke behandeling van de zaak ging maandag van start; woensdag volgt naar verwachting de strafeis. Volgens het Openbaar Ministerie is er veel belastend materiaal tegen de twee verdachten. Zo werd er bloed van Wiersum aangetroffen in de witte auto die door Giërmo B. is bestuurd. Ook onderhielden ze volgens justitie voor en na de liquidatie contact met elkaar, onder meer in de straat waar de advocaat woonde in de wijk Amsterdam-Buitenveldert.

Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is, kwam vorige week opnieuw in het nieuws, toen misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten. De Vries stond de kroongetuige bij als vertrouwenspersoon in het liquidatieproces. Hij vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. Het is niet bekend of de aanslag op De Vries verband houdt met zijn rol binnen het Marengo-proces.

