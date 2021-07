Urgenda, Shell; hoeveel klimaatrechtszaken volgen er nog?

Een keerpunt in de geschiedenis is het genoemd: de uitspraak van de Haagse rechtbank tegen Shell. Een zaak aangespannen door Milieudefensie en gesteund door 17.000 burgers. Het doel? Shell te dwingen de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen. Na de zaak van Urgenda tegen de staat was het de tweede keer dat een Nederlandse rechter een opzienbarende uitspraak doet in een klimaatzaak. Wordt hiermee een stroom aan internationale klimaatrechtszaken ontketend? Moeten individuele bestuurders zich zorgen gaan maken? En is de rechter wel het middel om bedrijven tot verandering te dwingen?

Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.