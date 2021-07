Voorzitter Stichting Open Nederland: ‘Toegangstesten opgeven is geen optie’

In de twee weken dat Pier Eringa (60) voorzitter is van stichting Open Nederland, de organisatie achter het testen voor toegang, maakte hij twee stormachtig drukke weekenden mee. Van een derde komt het voorlopig niet: het kabinet besloot vrijdag vanwege de oplopende besmettingscijfers het toegangstesten in de horeca „op pauze” te zetten. Voor cultuur en sport gaat het door.

Eringa volgde begin deze maand oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp op als voorzitter. Stichting Open Nederland moet namens de overheid het toegangstesten regelen en kreeg daar een budget voor van tussen de 500 à 700 miljoen euro. Het testen zelf is uitbesteed aan elf commerciële bedrijven.

Eringa – eerder politiecommissaris, ziekenhuisbestuurder en directeur van ProRail – snapt de beslissing van het kabinet, maar waarschuwt voor al te „scherpe en haakse bochten” in het beleid. „De gretigheid om de boel open te gooien snap ik heel goed. Achteraf moet je zeggen: dat was te. Maar we moeten nu niet overcompenseren.”

Begrijpt u dat het testen voor toegang geschrapt is?

„Ik heb er wel begrip voor, het is een lastig vraagstuk. Mijn insteek is dat testen voor toegang al bewezen heeft succesvol te zijn. Ik ben zelf ook met een testbewijs naar voetbalwedstrijden van Oranje geweest: je laat je testen, je krijgt een uitslag en bij het evenement wordt dat gecontroleerd aan de poort. Niet alleen het kaartje, zoals vroeger, maar een identiteitsbewijs en een QR-code erbij. Dat is een prachtig mechanisme, maar het werkt eigenlijk alleen op plekken waar handhaven goed mogelijk én simpel is. Bij sport- en culturele evenementen is er vaak wel een infrastructuur met poorten en deurtjes. Bij horeca is dat lastiger gebleken.

Ik gun de horeca meer ruimte, maar we zien ook dat het niet gelukt is

„Achteraf is het makkelijk praten, maar ik vraag me af of wij niet hadden moeten zeggen: wij willen wel testen en die QR-codes afgeven, maar alleen als wij zeker weten dat er in de volgende stap goed mee omgegaan wordt en de handhaving op orde is. Anders krijgen wij er weer last van als de discussie naar ons verschuift.”

Het kabinet verkort de tijd tussen de afname van een test en het evenement. Lukt het wel om iedereen binnen een etmaal te testen?

„Als wetenschappers zeggen dat die 40 uur te lang is, maar het binnen 24 uur wel kan, dan is dat het kader waarin we moeten werken. Wij gaan wel piepen en kraken en onze aanbieders ook. Het wordt een grote opgave, omdat je dan een dubbele piek krijgt. In de weekenden is het al druk en straks zal ook op de eerste helft van die dagen veel getest moeten worden.

„We hebben de komende weken gelukkig de tijd om onze werkwijze aan te passen om met de nieuwe vraag uit de voeten te kunnen. We moeten in gesprek met de aanbieders, we moeten kijken wat de financiële consequenties zijn, want we vragen andere dingen dan we aanbesteed hebben. Er zijn juridische gevolgen omdat we de regels tijdens het spel veranderen.”

Uw stichting en het bedrag dat u daarvoor van de overheid kreeg – aanvankelijk 1,1 miljard euro – leidt tot opgetrokken wenkbrauwen. Snapt u de scepsis?

„Ik snap het gevoel heel goed: met dat geld kun je een hoop andere dingen doen. We zijn natuurlijk ook een beetje de stichting van 1,1 miljard geworden. We hebben dat geld niet allemaal nodig en we weten niet wat er na de pauze gebeurt, maar het gaat wel om honderden miljoenen euro’s.

„Ik vind dat er op ons een grote druk rust te laten zien dat die investering de belofte waarmaakt: dat de samenleving door het testen kan blijven draaien omdat het noodzakelijk en plezierig is. Dat mag ook wat kosten. Ik ben een man van het publieke domein, ik wil geen Sywert-achtige-dossiers op mijn naam hebben [Sywert van Lienden verdiende miljoenen euro’s aan een mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid, terwijl hij publiekelijk beweerde zonder winstoogmerk te handelen]. De stichting zelf gaat heel zuinig met het geld om. Mijn salaris is WNT-proof [de Wet normering topinkomens die jaarinkomens op 209.000 euro maximeert]. We vragen veel van de mensen, maar ook daar past gezonde soberheid. Het blijft publiek geld.

„Wij als testorganisatie bewegen mee met wijzigingen in het beleid en dat verwachten we ook van de partijen die de testen aanbieden. Voor die flexibiliteit vragen zij wel een bepaalde prijs en dat begrijp ik ook. Als zaken zich gunstig ontwikkelen en er kan straks weer van alles – sporten, reizen, de scholen gaan weer open – dan kan die testorganisatie dit najaar nog flink op de proef gesteld worden.”

Moet de horeca na 14 augustus wel terugkomen bij het toegangstesten?

„Opgeven is geen optie, ook niet als het gaat om testen. Misschien moet nu de stekker er inderdaad even uit, maar ik hoop echt dat de pauze tijdelijk is. Ik gun de horeca meer ruimte, maar we hebben ook gezien dat het op deze manier niet gelukt is. De oplossing heb ik nog niet, maar het testen zal belangrijk blijven, omdat er nog een hele grote groep niet gevaccineerd is en we nog heel veel niet weten, bijvoorbeeld of mensen na een vaccinatie nog besmettelijk kunnen worden.”

Interview directeur Lowlands C2