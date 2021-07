Taliban doodden 22 militairen, Franse ambassade roept op Afghanistan te verlaten

Talibanstrijders hebben 22 Afghaanse militairen gedood bij gevechten nabij de grens met Turkmenistan. Dat blijkt uit beelden die de Amerikaanse zender CNN dinsdag heeft uitgezonden. Op de video is te zien hoe de ongewapende militairen een gebouw uitkomen om zichzelf over te geven. Vervolgens klinken schoten, waarna de militairen levenloos op de grond liggen.

De video is op 16 juni gemaakt, maar nu pas naar buiten gebracht. De Taliban en de militairen vochten die dag om de stad Dawlat Abad, in de regio Faryab. Als de militairen op een gegeven moment geen munitie meer hebben, willen ze zich over geven. Meerdere getuigen die CNN heeft gesproken, bevestigen dat ze vervolgens „in koelen bloede” zijn doodgeschoten. De Taliban ontkennen dat de militairen dood zijn. Volgens de groepering zijn de beelden nep en zitten de mannen vast. Ze hebben CNN geen bewijs gegeven voor die bewering.

Ondertussen zijn bij een explosie in het centrum van hoofdstad Kabul dinsdag vier mensen overleden en elf gewonden gevallen. De aanslag is nog niet opgeëist, maar persbureau AFP zegt dat een politiewoordvoerder wijst naar de Taliban.

De Franse ambassade in Afghanistan maakt zich zorgen over het geweld en heeft Fransen die zich in het land bevinden dinsdag opgeroepen weg te gaan. De ambassade verwijst daarbij naar dreigementen van de Taliban. De groepering eist van inwoners van verschillende steden dat zij zich overgeven en dreigt met geweld. Frankrijk zet een vliegtuig in om op 17 juli „de hele Franse gemeenschap” naar Frankrijk terug te laten keren.

Terugtrekking internationale troepen

Sinds de Amerikaanse president Joe Biden bekend heeft gemaakt de internationale troepen terug te trekken uit Afghanistan, groeien de zorgen om de invloed van de Taliban op het land. Faryab, waar het filmpje van CNN werd opgenomen, is een van de provincies waar de Taliban van oorsprong niet sterk zijn. Sinds de terugtrekking van de troepen neemt de Taliban echter ook in die provincie steeds meer districten in.

De groepering vestigt in de provincie een bestuur dat in veel gevallen doet denken aan het Taliban-regime dat in de jaren negentig het hele land onder controle had. Dat betekent bijvoorbeeld dat meisjes beperkt of niet naar school mogen, vrouwen nauwelijks buiten de deur mogen komen, muziek en dans verboden zijn en zware lijfstraffen volgen voor wie de regels niet volgt.