Roger Federer meldt zich af voor Olympische Spelen vanwege knieblessure

Tennisser Roger Federer doet deze zomer niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio vanwege een knieblessure. Dat heeft de 39-jarige Zwitser dinsdag bekendgemaakt op sociale media. „Tijdens het grasseizoen ervoer ik een ongelukkige terugval met mijn knie en daarom moet ik accepteren dat ik mij moet terugtrekken,” aldus de tennisser.

Federer zegt al te zijn begonnen aan zijn herstel en hoopt later in het tennisseizoen terug te keren. Dat hij de Spelen moet overslaan, noemt hij een „grote teleurstelling”. Voorgaande deelnames waren volgens hem hoogtepunten in zijn carrière. „Ik zal het Zwitserse team van een afstand aanmoedigen.”

Het is de tweede editie op rij dat Federer de Olympische Spelen moet overslaan vanwege een blessure aan zijn knie. In 2016 kon hij om die reden ook niet naar de Spelen in Rio de Janeiro. De vier Spelen daarvoor deed hij wel mee. In 2008 werd zijn dubbelspel met Stan Wawrinka beloond met een gouden plak. Het laatste toernooi waar Federer aan meedeed was Wimbledon, waar hij eerder deze maand strandde in de kwartfinale.

