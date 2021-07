Rashford reageert op racisme: ‘Zal nooit excuses aanbieden voor wie ik ben’

De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft maandagavond gereageerd op de vele racistische berichten die hij en enkele ploeggenoten ontvingen na de verloren EK-finale tegen Italië. In een bericht op Instagram biedt de 23-jarige speler zijn excuses aan voor het missen van een penalty in de strafschoppenreeks, maar benadrukt hij dat hij „nooit excuses zal aanbieden voor wie ik ben en waar ik vandaan kom”.

Rashford kreeg samen met ploeggenoten Bukayo Saka (19) en Jadon Sancho (21) na afloop van de finale de nodige verwensingen toegestuurd op sociale media. De drie zwarte spelers misten als invallers ieder een strafschop, waarop Italië zich kroonde tot Europees kampioen. Uit onvrede over hun prestaties plaatsen Engelsen emoticons van apen en bananen, en racistische teksten onder foto’s van het drietal.

In de wijk Withington in Manchester, waar Rashford opgroeide, werd een muurschildering van de voetballer beklad met beledigingen en racistische uitingen. Vervolgens beplakten buurtbewoners hartjes en steunbetuigingen over de leuzen. „Ik moest mijn tranen onderdrukken”, schrijft Rashford.

De Engelse voetbalbond veroordeelde maandag het racisme richting de voetballers en riep op tot straffen. De UEFA schaarde zich achter die boodschap, terwijl de Engelse bondscoach Gareth Southgate sprak van „onvergeeflijk gedrag”.