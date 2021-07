Miljardenstrijd om supermarktketen Morrisons, waarmee nu ook de Britse overheid zich bemoeit

William Morrisson had het vermoedelijk nooit kunnen bevroeden toen hij in 1899 begon met een simpele ei- en boterkraam op de markt in het Britse Bradford. Drie Amerikaanse private-equitypartijen die ruim 120 jaar later met miljarden ponden naar de hand van zijn bedrijf dingen.

In het Verenigd Koninkrijk woedt momenteel een grote overnamestrijd rond supermarktketen Morrissons. Buitenlandse durfinvesteerders die al de hele coronacrisis op koopjes azen, zien in het bedrijf met veel eigen vastgoed een rendabele investering. De laatste weken volgen de miljardenbiedingen elkaar op. Inmiddels mengt de Britse politiek zich erin.

Het begon half juni met een ongevraagde poging van private-equitypartij Clayton, Dubilier & Rice. Hun overnamebod ter waarde van 5,5 miljard pond (ruim 6 miljard euro) werd door Morrisons’ directie vrijwel meteen van de hand gewezen: te laag.

Wat de Amerikanen toen niet wisten is dat het bedrijf al in gesprek was met een andere private-equity-investeerder. Het mede door de Japanse Softbank gefinancierde Fortress stemde zijn bod minutieus af met de directie van Morrisons. Die accepteerden dan ook de geboden prijs van 2,52 pond per aandeel (omgerekend 7,3 miljard euro in totaal). In een brief verzekerden de Amerikanenbeleggers en medewerkers dat ze de werkgelegenheid zoveel mogelijk zullen behouden. Ook de directie mag voorlopig blijven.

De vraag is hoeveel aandeelhouders ook daadwerkelijk intekenen voor deze prijs. Dinsdag was één aandeel Morrissons op de beurs in Londen 2,65 pond waard. Een indicatie dat de beleggers denken dat er nog meer in het vat zit. Analisten schatten in dat de werkelijke verkoopprijs wel eens op 2,80 pond per aandeel zou kunnen liggen.

Die hoop werd begin vorige week gevoed toen een derde partij zich meldde. De eveneens Amerikaanse private-equityinvesteerder Apollo liet weten ook een bod voor te bereiden. Twee jaar terug was Apollo ook al in de running om een andere supermarkt, Asda, over te nemen. Dat lukte toen niet.

Eigen vissersvloot, vleesfabriek

Morrisons mag, wettelijk gezien, de steun voor het bod van Fortress nog intrekken wanneer er zich een aantrekkelijker partner aandient. Inmiddels heeft ook Clayton, Dubilier & Rice laten weten een hogere prijs per aandeel te overwegen. Volgens insiders die krant The Guardian citeert, zou die laatste partij „nog behoorlijk wat in de tank” hebben zitten.

Wat maakt de overname van Morrisons zo bijzonder? Allereerst is het qua inkomsten een grote speler op de Britse markt. Met een omzet van omgerekend 20,5 miljard euro in 2020 en 110.000 medewerkers is Morrisons de vierde supermarkt van het land, na Tesco’s, Sainsbury’s en Asda. Het bedrijf heeft een marktaandeel van 10,1 procent, tegen 27,1 procent van marktleider Tesco.

Morrisons heeft bovendien een groot aandeel in de eigen voedselproductie Het bezit verschillende vleesverwerkers evenals een eigen vissersvloot. Daardoor is een aanzienlijk deel van de schappen vers en van eigen hand. Andere grotere ketens in het VK zijn veel afhankelijker van externe leveringen en hebben zo minder invloed op de prijs.

Morrisons wordt bovendien gezien als een koopje. Waar veel supermarkten profiteerden van de in de coronapandemie meer thuiskokende Brit, stegen ook de kosten voor het veilig winkelen. Dat leidde tot dalende aandelenkoersen. Totdat de biedingenstrijd lostbarstte, lag de koers van Morrisons nog steeds op dat lagere niveau.

Ook de onzekerheid rond de Brexit drukte de koersen afgelopen jaren. Het verzwakte bovendien de positie van de Britse pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Oftewel: je kon meer kopen voor een dollar. Dit jaar alleen al zijn er voor ruim 23 miljard pond aan Britse bedrijven overgenomen. Dat is de snelste stijging op jaarbasis sinds 2007, zo berekende databedrijf Dealogic.

Analisten gaan ervan uit dat de marktwaarde van de supermarktketen daarom aan de lage kant is. Zeker gezien het feit dat Morrisons 85 procent bezit van de panden van zijn bijna vijfhonderd supermarkten. Voor private-equitypartijen is het een goudmijn. Zij kunnen een belangrijk deel van de overnamesom lenen en die terugbetalen met de inkomsten uit verkoop van panden.

Bemoeienis Britse politiek

Het is een van de redenen dat de Britse politiek zich met overname is gaan bemoeien. Staatssecretaris voor het Bedrijfsleven Kwasi Kwarteng liet vorige week weten graag met de directie van Morrisons in gesprek te gaan. Hij vreest bij overnames van bedrijven dat deze vol worden gehangen met schulden. Het zou tot kostenbesparingen via reorganisaties en dus tot ontslagen kunnen leiden.

Sommige aandeelhouders probeerden Kwarteng en vakbonden gerust te stellen. „Als een koper winst wil maken, dan moet dat komen van het verbeteren van bedrijfsprocessen”, verzekerde Andrew Koch die namens LGIM een belang van bijna 3 procent in Morrisons beheert. „En dus niet via een te goedkoop gekochte vastgoedportfolio, door grote schulden aan te gaan en belastingvoordelen in eigen zak te steken.”

Komende weken moet blijken wie de nieuwe eigenaar van de supermarktketen wordt. Clayton, Dubilier & Rice heeft door overnameregels nog tot eind deze week om met een hoger bod te komen.