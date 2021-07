Twee dingen over mijn schoonzoon: 1. Hij heeft een groot hart voor stakkers. 2. Hij heeft mijn confectiemaat.

Onlangs gaf ik hem een stel overhemden. „Kijk maar wat je kunt gebruiken en doe de rest in de kledingbak.”

Wat later vertelde hij enthousiast dat hij ze op één na alle had gehouden. Dat zwarte overhemd had hij aan een „vriend” gegeven. Ik wist dat hij de dakloze verslaafde bedoelde, die hij kent van zijn rondjes hond uitlaten. Toen hij hem gisteren zag, droeg hij trots het zwarte overhemd. Er zat wel een raar gat op borsthoogte. „Ja, dat Polo-plaatje heb ik er natuurlijk uitgeknipt, anders wil niemand mij nog geld geven!”