Medicijnen tegen hoge bloeddruk teruggeroepen vanwege onzuiverheid

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roept „uit voorzorg” een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen terug. In de medicijnen is een te hoge concentratie van een „azide onzuiverheid” gevonden, een stof die in bepaalde hoeveelheid mogelijk kankerverwekkend is. Dat meldt de Inspectie dinsdag. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan van verschillende farmaceuten.

De partijen medicijnen die zijn afgekeurd, worden nu uit voorzorg van de markt gehaald, zo heeft de Inspectie besloten in overleg met de fabrikanten en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Volgens de toezichthouder is er geen direct risico voor patiënten die de geneesmiddelen nemen. Alle fabrikanten van losartan, valsartan en irbesartan passen momenteel hun productieproces aan. Nieuwe medicijnen worden getest op aanwezigheid van de onzuiverheid. Producten met een te hoog gehalte van de onzuiverheid mogen niet meer op de markt komen.

Strenge limiet

De onzuiverheid die gevonden is in de medicijnen staat ook wel bekend als AZBT, aldus de Inspectie. Dat ontstaat tijdens de productie van de werkzame stof van de betreffende medicijnen. Uit laboratoriumtesten is gebleken dat deze stof mogelijk kankerverwekkend is. De limiet voor die onzuiverheid is streng, zegt de Inspectie. „Als 100.000 patiënten hun hele leven lang de maximale dosering van een medicijn gebruiken, waar dagelijks de maximaal toegestane hoeveelheid van de onzuiverheid in zit, dan krijgt van deze 100.000 mensen mogelijk 1 persoon extra een vorm van kanker.”

De registratienummers van de medicijnen waarin de mogelijk giftige stof is aangetroffen, zijn bekend bij apothekers. Zij nemen contact op met de gebruikers ervan. Patiënten kunnen ook zelf contact opnemen met de apothekers om een vervangend medicijn te krijgen. De Inspectie zegt dat er voldoende vervangende medicijnen tegen hoge bloeddruk of hartfalen op voorraad zijn. De Inspectie heeft daarnaast een lijst online gezet met een overzicht van de medicijnen die zijn afgekeurd.

De afgelopen jaren zijn vaker medicijnen teruggeroepen omdat er kankerverwekkende stoffen in zaten. Zo bleken in 2018 180.000 mensen in Nederland met de stof NDMA vervuilde valsartan te gebruiken. Uiteindelijk zijn 3,6 miljoen doosjes valsartan die te hoge concentraties van de stof bevatten vernietigd. In november 2020 zijn diabetesmedicijnen teruggeroepen die ook te veel NDMA bevatten. Het ging toen om het middel metformine, dat wordt gebruikt door 655.000 patiënten.

Lees ook: Hoeveel deuken mag een kankerverwekkende stof slaan?