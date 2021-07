Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg: ‘Dit is een onmogelijke, onwerkbare situatie’

„Zolang de politiek geen besluit heeft genomen, gaan de voorbereidingen voor Lowlands inclusief de aankondigingen door als gepland.” Het driedaagse muziek- en kunstenfestival Lowlands blijft laconiek persberichten met nieuwe namen sturen. Vrijdag werd bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet mogen doorgaan. Lowlands valt er, van 20 tot en met 22 augustus met 60.000 bezoekers in Biddinghuizen, net buiten, net als het driedaagse Down The Rabbit Hole, een week later.

Directeur Eric van Eerdenburg spreekt van een „onmogelijke, onwerkbare situatie”. Het evenement krijgt pas een week van tevoren te horen of het door kan gaan. Dat is te laat. „Keer op keer, en dit maakt mij zo boos, hebben we uitgelegd dat er een lange voorbereidingstijd nodig is. Eigenlijk heeft de overheid Lowlands zo al gecanceld. Maar wie zelf de stekker uit zijn evenement trekt, kan geen aanspraak maken op vergoedingen uit het garantiefonds.”

Ondertussen hebben meer dan dertig partijen, waaronder organisatoren achter Paaspop, F1 Dutch Grand Prix Zandvoort en Zwarte Cross, zich aangesloten bij het kort geding dat danceorganisator ID&T heeft aangespannen. De inzet: toestemming voor publieksevenementen die voldoen aan de Fieldlabvoorwaarden toe te staan. De partijen zien de beslissing van het kabinet als „onzorgvuldig voorbereid en onjuist”.

Het terrein van Lowlands, waar de opbouw al is begonnen. Het is nog niet zeker of het driedaags festival, dat buiten de periode van de aangescherpte maatregelen die het kabinet afkondigde valt, door zal gaan. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Lowlands lobbyt liever

De festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole, onderdeel van Mojo Concerts, hebben zich niet aangesloten bij het kort geding, dat vrijdag dient bij de rechtbank in Den Haag. De Mojo-directie lobbyt liever zelf bij de aangewezen departementen. Van Eerdenburg: „In alliantiegesprekken proberen we voor de evenementen die vrijdag stel op sprong gecanceld zijn honderd procent vergoeding uit het garantiefonds te krijgen. En voor Lowlands willen we een werkbare planning. Zo’n uitspraak vrijdag, net voor de vakanties beginnen, veroorzaakt onrust door de hele organisatie heen.”

Op welke manier?

„Dit nieuws ging onmiddellijk langs alle muziekagenten in Europa, die allemaal gaan bellen voor onze 200 acts: gaat het wel door? Maar ook de cateraar die 210.000 kroketten en vier ton frietjes moet bestellen kun je niet kort van tevoren afbestellen.”

Het zag er prima uit. Tot we gingen ‘Dansen met Janssen’ zonder incubatietijd

U spreekt van onbehoorlijk bestuur?

„Ja. Het is de dag voor het reces, daarna kijken ze verder. Dit is een rustgevende beslissing voor het kabinet. Maar wij zijn de dupe. Als het garantiefonds er niet was geweest waren we überhaupt niet aan het organiseren van Lowlands begonnen. Nu het op zijn plek is, moeten ze zich houden aan de afspraken.”

Het garantiefonds zegt dat de overheid minimaal drie weken voor de start van het festival met duidelijkheid moet komen. Dat geeft Lowlands net genoeg voorbereidingstijd. Nu zou dat een kleine week zijn.

„Zeg maar gerust drie dagen. Want 14 augustus valt op zaterdag. Als daar geen verandering in komt implodeert het programma: vanaf volgende week gaan alle internationale acts zelf cancelen. Dáár kunnen we niet op wachten, zeggen ze. Zij staan op het punt kosten te gaan maken bij het inhuren van crews, tourbussen, vrachtwagens en douanedocumenten.”

Hoe schat u de kansen in van het kort geding?

„Een verhelderende rechtszaak kan heus iets helpen. Maar we zagen het ook bij de horeca die rechtszaken aanspande: juridisch heb je niet veel poten om op te staan. En ik denk dan ook niet dat de overheid staat te trillen op de benen. Het totale coronagebeuren heeft al 80 miljard gekost. Extra kosten zijn gewoon nog een spaandertje bij het hakken.”

„Een gelijk streven is: haal de informatie van de Fieldlab-evenementen erbij. Daar is door de sector in geïnvesteerd en daar zagen we tijdens de piek van de vorige golf een besmettingsgraad die verwaarloosbaar is. Van de 130.000 mensen die zijn geweest waren er 103 achteraf geteste, besmette gevallen. Een deel daarvan was ook weer moeilijk te herleiden naar de Fieldlab-evenementen. Het vorige week overbelaste systeem bij het uitgaan kun je ons niet aanrekenen.”

Wanneer moet u de stekker echt uit Lowlands trekken?

„Rond 26 juli. Drie weken voor we op 19 augustus om 9 uur de camping openen. Zodra vrachtwagens hier binnenkomen wordt het kostenniveau gigantisch. Bij afblazen dekt in de compensatieregeling de overheid 80 procent, 20 procent is voor de organisator. Dit gaat nu al over miljoenen, voor allebei.”

Er is al lang onzekerheid. Maar u bent altijd vol vertrouwen gebleven.

„Tot vorige week zag het er ook prima uit. Tot we gingen ‘Dansen met Janssen’ zonder incubatietijd. En meneer Grapperhaus ging zingen over mondkapjes. Het systeem klapte er uit, de portier kon worden omgekocht en de kids gingen QR-codes kopiëren. Volkomen mis. Nu zijn er veel jongeren ziek geworden. Maar als ze beter zijn hebben ze wel straks aan één prik genoeg.”

Hoe kan Lowlands doorgaan?

„Het is duidelijk dat het het strengste en zwaarste scenario wordt voor Lowlands: veel controles en teststraten. Er zijn bezoekers die al dubbel gevaccineerd zijn en mensen die elke 24 uur getest moeten worden. Er komt een controlepost tussen festivalterrein en camping. Wie geen groen vinkje kan laten zien moet langs de teststraat of naar huis. Voor alle grote acts staat een tweede klaar, als we het op tijd weten. Lowlands is als een stad zo groot als Lelystad. Het is een enorme logistieke operatie bij alle andere faciliteiten, maar dit is niet onmogelijk.”