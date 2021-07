KNMI kondigt code oranje af voor Limburg wegens zware regenval

Het KNMI heeft tot donderdagavond code oranje afgekondigd voor Limburg wegens zware regenval en mogelijk wateroverlast in met name het zuiden van de provincie. De komende dagen kan plaatselijk zo’n 150 millimeter regen vallen, meldt het instituut.

In sommige plaatsen in Limburg wordt dinsdag al overlast gemeld vanwege hevige regenval, aldus 1Limburg. In de buurt van Heerlen staan straten en kelders blank en komen putdeksels omhoog. Ook de snelweg A79 staat onder water, deze is afgesloten. In Kerkrade is een dak van een bedrijf bezweken onder de druk van het water.

Daarnaast trad in Heerlen een vijver in de wijk Welten buiten zijn oevers, twittert NRC-journalist Joep Dohmen. Tot dinsdagavond 19.00 uur viel in vijf plaatsen in Zuid-Limburg tussen de 50 en 70 millimeter neerslag, volgens weerinstituut Meteo Limburg.

Precies twee weken geleden werd het zuiden van Limburg ook in korte tijd geconfronteerd met een flinke hoeveelheid neerslag. De KNMI-regenmeter in Beek bij Maastricht ving op 29 juni 87,2 millimeter regen op. Niet eerder viel bij dat weerstation op één dag zoveel neerslag, volgens weersite Weer.nl. Ook toen kondigde het KNMI code oranje af en stonden straten onder water.