Kinderen Peter R. de Vries: ‘medische situatie onzeker’

Over de toestand van de neergeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries is nog altijd „heel veel onzeker”. Dat zeggen zijn kinderen Royce en Kelly in een video die dinsdagavond werd uitgezonden in het tv-programma Tijd voor Max. De twee bedanken daarnaast voor de ontvangen steunbetuigingen, die hun „ontzettend goed doet”.

„We begrijpen dat iedereen wil weten hoe het met onze vader gaat,” aldus Kelly de Vries. „Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker, daar kunnen we dus niet zoveel over vertellen.” Wel kan ze kwijt dat haar vader in „ontzettend goede handen is” en het ziekenhuispersoneel „fantastisch werk” levert.

Royce de Vries zegt het „fantastisch” te vinden dat de vermissingszaak van Tanja Groen zoveel aandacht krijgt. Peter R. de Vries startte onlangs een inzamelingsactie in de hoop 1 miljoen euro bij elkaar te krijgen om uit te kunnen reiken voor een gouden tip in de zaak. Groen raakte in 1993 op achttienjarige leeftijd spoorloos.

Donaties

Sinds de moordaanslag op Peter R. de Vries afgelopen week neemt het aantal donaties aan stichting De Gouden Tip flink toe. Woensdagmiddag stond de teller op ruim 224 duizend euro, in Tijd voor Max werd bekendgemaakt dat inmiddels 931 duizend euro is opgehaald. Dat zou betekenen dat we website van de stichting iets achterloopt; daar staat dinsdagavond een bedrag van bijna 810 duizend euro vermeld.

De Vries werd afgelopen dinsdag rond 19.30 uur neergeschoten in Amsterdam. De 64-jarige journalist had net de studio van tv-programma RTL Boulevard verlaten, waar hij die avond te gast was. Getuigen spraken van vier tot vijf schoten. De Vries werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. RTL Boulevard heeft de studio van het programma voorlopig verplaatst naar Hilversum na berichten over een „ernstige dreiging”. De aard van die dreiging is onduidelijk.