IOC-baas Bach maakt pijnlijke fout in Tokio en noemt Japanse bevolking Chinees

Thomas Bach, voorzitter van het Internationale Olympisch Comité (IOC), heeft dinsdag voor het eerst in het openbaar gesproken sinds hij in de Japanse hoofdstad Tokio is gearriveerd. Daarbij maakte Bach direct een pijnlijke vergissing, waardoor het leek alsof hij dacht dat hij in China was; begin volgend jaar zijn de Winterspelen in Beijing. Al struikelend over zijn woorden noemde hij volgens internationale persbureaus de Japanse bevolking „het Chinese volk”.

Zich realiserend dat hij fout zat, herstelde hij zich in dezelfde zin. „Ons gemeenschappelijke doel is veilige en beveiligde Spelen voor iedereen; voor sporters, voor delegaties en vooral voor het Chinese volk - het Japanse volk”, aldus Bach. Hij sprak in het Engels, dat werd vertaald naar het Japans. Volgens AP werd de vergissing niet vertaald. Wel maakten lokale media melding van de fout. Uit historisch oogpunt is de vergissing extra pijnlijk: China en Japan vochten tussen 1937 en 1945 een oorlog uit, waarbij de Japanse krijgsmacht lange tijd Chinees grondgebied bezet hield.

Bach sloot zijn toespraak af met de Japanse woorden „gambari mashou”, wat betekent „laten we ons best doen”. Het bezoek van de IOC-baas viel samen met de opening van het olympisch dorp in Tokio. Bach verbleef de eerste drie dagen van zijn verblijf uit voorzorg in quarantaine. De organisatoren van de Olympische Spelen hebben vanwege de coronapandemie besloten dat er geen publiek aanwezig is bij het sportevenement. In Tokio heerst de noodtoestand door het opgelopen aantal coronabesmettingen. Deze week vliegen verschillende Nederlandse sporters naar de Japanse hoofdstad.