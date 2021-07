In de Tour de France gaat het van nat naar droog, en terug

‘Stoppen!’, gebaart Tourdirecteur Christian Prudhomme. De renners zitten midden in de afdaling van Andorra naar Frankrijk als ze in de remmen moeten knijpen. De zestiende etappe van de Tour, van Pas de la Casa naar Saint-Gaudens, wordt stilgelegd voordat hij is begonnen is; het peloton bevindt zich nog in de neutrale zone van het parcours.

De renners zijn ingepakt met beenwarmers, handschoenen, nekwarmers en regenjacks met lange mouwen. Boven op de berg in Andorra waaide en regende het, maar nu is het droog. En dus krijgen ze van de organisatie de kans zich van de water- en windwerende ballast te ontdoen om warm en droog aan de etappe te beginnen.

Van koud en nat naar heet en droog, en weer terug. Zo laat deze editie van de Ronde van Frankrijk zich samenvatten. Dinsdag regende het af en aan, waaide het hard en werd het niet warmer dan 15 graden. En dat na een paar dagen waarin de zon volop scheen en de 30 graden werd gepasseerd. In de eerste week moesten de renners twee Alpenritten doorstaan waarin het stroomde van de regen en het bijna vroor.

„Het gaat van het een naar het ander deze Tour”, zei de Belg Wout van Aert dinsdag voor de start. Zijn landgenoot Thomas De Gendt noemde het bij de NOS lastig om zich steeds te moeten aan passen aan de weersomstandigheden: „Dit is wel een schok voor het lichaam, als je komt van 30 graden.”

Het weer heeft ook al de nodige slachtoffers geëist. Tijdens de bergrit naar Tignes in de eerste week stapten drie renners af, zeven anderen haalden de tijdslimiet niet. Bauke Mollema, die in een vroege kopgroep zat die dag, vertelde na afloop dat hij op een van de bergtoppen was gestopt om zich om te kleden.

Zonnesteek voor Gaudu

Vorige week waren het dus juist de zon en de warmte die de renners parten speelde. David Gaudu, de Franse hoop voor het klassement, verloor in de etappe over de Mont Ventoux 25 minuten omdat hij een zonnesteek opliep. In diezelfde rit liet geletruidrager Tadej Pogacar zijn enige zwakke moment zien toen hij Jonas Vingegaard vlak voor de top moest laten gaan. Achteraf zei hij dat de hitte hem parten had gespeeld en dat hij verbrand was.

Deze dinsdag was de afdaling van de laatste klim spekglad. Patrick Konrad vloog bijna uit de bocht, maar kwam heelhuids beneden en won de etappe na een solo van 35 kilometer. Jumbo-Visma probeerde van de gladheid gebruik te maken door Van Aert op kop te zetten en Vingegaard weg te laten rijden bij de andere klassementsrenners – de coup mislukte.

Na afloop doken de renners meteen de bus in. De rit kende geen uitvallers. Mollema, die meer van de hitte houdt, vond dat het peloton nog goed was weggekomen. „ Het was redelijk fris, maar gelukkig viel er niet heel veel regen. Maar wat mij betreft mag het komende dagen weer lekker warm worden.”

Zijn wens lijkt niet in vervulling te gaan. Het weerbericht voor woensdag, als de zware bergrit naar de Col du Portet op het programma staat? Zeventien graden, bewolkt en in de middag kans op een bui.