Coryfeeën doen in Cannes wat ze willen

Wes Anderson noemde zijn film The French Dispatch„een liefdesbrief aan journalisten”. De pers in Cannes is ontroerd, maar hoe diep gevoeld is die liefde als Anderson na de première in Cannes weigert de pers te woord te staan? Het schrappen van de persconferentie is een unicum en tevens een bewijs dat de positie van het filmfestival tegenover zijn coryfeeën danig verzwakt is. Zij doen gewoon wat ze willen, zoals een ritueel schrappen waar Cannes enorm aan hecht.

Straffen boe-roepende journalisten na de persvoorstelling van The French Dispatch Wes Anderson voor die hooghartigheid? Boe roepen is een Gallische hebbelijkheid; wellicht heeft het ook te maken met zijn pastiche op Frankrijk, die schattig en gecultiveerd is, maar soms ook plat: zo speelt de film zich af in Ennui-sur-Blasé. Amerikaanse satire op Frankrijk ligt gevoelig na de stuitend neerbuigende Netflix-serie Emily in Paris.

The French Dispatch doet met het Frankrijk van de jaren zestig wat The Grand Budapest Hotel eerder deed met het Midden-Europa van het interbellum. Amusant, maar een topper in Wes Andersons oeuvre is het niet. Zijn circus streek negen maanden neer in provinciestad Angoulême, waar de tijd heeft stilgestaan. Omgebouwd tot Ennui-sur-Blasé, leren we met Andersons ragfijne oog voor detail, ritme en balans het stadje kennen van de ratten in de kelders tot de katten op het dak, van de goudkust tot de zakkenrollers cul-de-sac. Anderson plundert voorts de Franse filmcatalogus van Tati tot Godard, maar zijn film is ook een hommage aan de excentrieke kwaliteitsjournalistiek van The New Yorker.

In glorieuze kleuren schetst regisseur Wes Anderson de jaren zeventig in ‘The French Dispatch’, met een hoofdrol voor Bill Murray (links). Foto Twentieth Century Fox Film

The French Dispatch is namelijk een wekelijks supplement van de Kansas Evening Sun, volgeschreven door Amerikaanse expats en geredigeerd in Frankrijk door de barse, maar loyale Arthur Howitzer jr. (Bill Murray). Hij heeft twee regels: ‘niet huilen’ en ‘maak aannemelijk dat je het met opzet zo schreef’.

Vanuit de jaren zeventig – in glorieuze kleuren – kijken drie journalisten terug op een verhaal uit de jaren zestig in zwart-wit. Een portmanteau-film dus, en twee van de drie verhalen werken: een redelijke score. Benicio Del Toro verovert als bloeddorstig schildergenie vanuit de TBS-kliniek de Franse kunstwereld met zijn bewaakster (Léa Seydoux) als zijn strenge muze. Kok-luitenant Nescafier, die de vitale taak heeft de politie culinair te verwennen, speelt een sleutelrol bij de ontvoering van een commissariszoon.

Het middensegment, waarin Frances McDormand participerende journalistiek bedrijft met de leider van het studentenschaakprotest – dat vooral draait om vrije toegang tot de meisjesslaapzaal – is verward en vrij vervelend. Wes Andersons composities, poppenhuizen, freeze frames en animatie in klare lijn zijn een delicatesse. Al blijft het genoegen door de structuur met losse verhalen puur esthetisch en cerebraal. Emotioneel laat The French Dispatch je nog net iets kouder dan normaal.

‘Na ons de zondvloed’-houding

Zo zit meer dan de helft van Cannes 2021 erop en blijft het wachten op een meesterwerk. Grote namen komen met sterke films: Paul Verhoeven, Joachim Trier, Mia Hansen-Løve, Juho Kuosmanen. Of stellen teleur: Sean Penn, Nanni Moretti, Tom McCarthy, Kirill Serebrennikov. Maar de film die je echt van je sokken blaast laat nog op zich wachten. De Delta-variant lijkt geen roet meer in het eten te gooien: nieuwe restricties zijn niet relevant voor Cannes. Dus neemt Cannes een ‘na ons de zondvloed’-houding aan. Bij een première van Oliver Stone maandag blijft het balkon van zaal Debussy gesloten en zitten bezoekers in de zaal opeen gepropt. Gezichtsverlies van lege stoelen weegt in Cannes zwaarder dan de Delta-variant.

De 74-jarige Oliver Stone komt in Cannes dertig jaar na zijn hitfilm JFK, waarin Kevin Costner als aanklager Jim Garrison een grote rechtse samenzwering ontrafelt, terug op de moord op president John F. Kennedy op 22 november 1963 in Dallas. In twee uur – zelf had Stone liever vier uur genomen – fileert hij eens te meer de inzichten van de commissie-Warren dat Kennedy door Lee Harvey Oswald alleen werd neergeschoten.

JFK leidde in 1991 een paranoïde decennium in, waar de complottheorie ook via het ontluikende internet populair werd. Dertig jaar na dato brengt JFK Revisited: Through The Looking Glass liefhebbers eerder ‘greatest hits’ dan nieuws. In een collage van archiefbeelden en pratende hoofden komt de tweede schutter op het heuveltje voorbij, de Zapruder-film, ‘de magic bullet’, Oswalds curieuze verleden: communist of dubbelspion? Oliver Stone – en vele honderden bezeten spitters en gravers – hebben een complot inmiddels aannemelijk gemaakt. Maar niet perse een kolossale samenzwering van Pentagon, CIA en FBI met als doel de VS de Vietnamoorlog in te voeren, een idee fixe van Vietnamveteraan Stone.

Met zo’n breed complot wordt een doofpot lastig, terwijl Stones beeld van Kennedy als utopistische vredesduif nogal dubieus is. Bescheiden complottheorieën liggen dan meer voor de hand, zoals de onlangs in Martin Scorseses maffia-epos The Irishman herhaalde versie waarin de maffia en Jimmy Hoffa van truckersvakbond Teamsters zich via de moord in Dallas indirect bevrijdden van Robert Kennedy, die als minister van Justitie op kruistocht was tegen de maffia.

Trumpiaans vocabulaire

Oliver Stone wil daar in een persgesprek in Villa D’Estelle niets over horen: „Scorsese denkt dat de hele wereld draait om de maffia. Maar die kan niet zo’n doofpot regelen. Dat de route door Dallas werd veranderd, het oppervlakkige onderzoek, de doorgestoken autopsie.”

Noch stoort het hem dat de ‘deep state’ in het vocabulaire van trumpiaans rechts past. De ‘deep state bestaat’, roept Oliver Stone in theater Debussy. „Een tweede regering, een militair-industrieel complex, en media maken daar tot op zekere hoogte deel van uit.” Later, in Villa d’Estelle: „Dat Trump het linkse vocabulaire van de ‘deep state’ van inlichtingendiensten annexeerde, is normaal. Dat gebeurt de hele tijd. Maar de ‘deep state’ bestaat wel degelijk, Trump heeft er alleen niks tegen gedaan.”