Huisartsketen Quin kampt met acute huisartsennood in Amsterdam, duizenden mensen zonder huisarts

Huisartsketen Quin Dokters heeft een ernstig tekort aan artsen voor zijn Amsterdamse praktijken. Afgelopen vrijdag en dinsdag zaten 14.000 mensen daardoor zonder huisarts. Deze zomer vreest het bedrijf nog zo’n twintig dagen niet voldoende huisartsen te hebben, zo melden bronnen aan deze krant.

Quin Dokters is een startup met zes praktijken binnen Amsterdam en vier daarbuiten, die de hulp vergaand digitaal wil organiseren. Particuliere investeerders hebben er tientallen miljoenen euro’s in geïnvesteerd. Daardoor trekt de onderneming de aandacht binnen de huisartsenzorg. Verreweg de meeste praktijken wordt gerund door huisartsen zelf.

Vrijdag en dinsdag was op de vier Amsterdamse locaties van Quin Dokters geen huisarts beschikbaar. De twee andere praktijken – een in stadsdeel West en een in Zuid – waren al gesloten voor patiënten.

Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in Amsterdam, voert sinds vorige week intensief gesprekken met Quin Dokters vanwege het acute tekort. Dinsdag sprak de verzekeraar met de praktijk af dat deze – op korte termijn – versneld gaat inkrimpen en patiënten overdraagt aan andere praktijken. Quin Dokters zelf heeft afgelopen week overal in de stad huisartsenpraktijken gebeld met een dringend verzoek om in te springen. Aan NRC schrijft het „alles op alles te zetten om extra huisartsen aan te trekken”. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op de hoogte van de problemen en is in overleg met het moederbedrijf.

Weinig naburige huisartsenpraktijken voelen ervoor te hulp te schieten. De druk op de huisartsenzorg is al jaren groot, en mede door de vakantieperiode nu extra. Ook speelt mee dat praktijken om freelance huisartsen en assistentes moeten ‘concurreren’ met GGD’s en het vaccinatieprogramma. „Wij zakken zelf al door onze hoeven”, zegt een huisarts uit Amsterdam-Noord, die anoniem wil blijven (naam is bekend bij de redactie).

De praktijk van Quin Dokters in Amersfoort wordt inmiddels overspoeld door telefoontjes van patiënten die hun Amsterdamse huisarts niet kunnen bereiken. De Amersfoortse praktijk werkt voor haar digitalisering samen met Quin, maar is zelfstandig. Ze kan de Amsterdamse patiënten niet helpen. De wachttijd aan de telefoon was dinsdag opgelopen tot een half uur, de praktijk had honderdvijftig gemiste gesprekken. „De drukte gaat ten koste van onze eigen patiënten,” zegt huisarts Felix van der Wissel.

Lees ook: De ‘digitale dokter’ belt niet terug: hoe Quin Dokters onrust veroorzaakt bij patiënten

Diagnose op afstand

Quin Dokters kocht zijn Amsterdamse praktijken begin dit jaar van de keten Huisartsenpraktijk Keizersgracht. Onder de vorige eigenaar waren er al grote problemen. Zo werd veel zorg niet geleverd door huisartsen, maar door afgestudeerden geneeskunde zonder huisartspecialisatie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hield zich vanwege klachten al bezig met de praktijken.

In een interview met NRC zei Bart Malestein, bestuurder van Quin, eind juni dat na overname bleek dat het tekort aan huisartsen bij de praktijken nog erger was dan voorgespiegeld. Hij noemde de situatie bij Quin Dokters „ontzettend slecht.” „Het is gewoon heel vervelend voor die patiënten. We werken met man en macht om het naar een beter niveau te krijgen.”

Quin Dokters bedient in totaal zo'n veertigduizend patiënten. Het wil de huisartsenzorg flink digitaliseren. Een app vertelt patiënten bijvoorbeeld of het wel nodig is de dokter te bellen. Die ‘symptoomchecker’ moet zeker 12 procent van de fysieke huisartsenbezoeken overbodig maken. Ook werkt Quin aan software waarmee de medisch specialist op afstand een diagnose kan stellen.

Quin begon als project bij de Bergman Klinieken, een snelgroeiende keten medische centra. Dat zijn ‘ziekenhuizen light’: plekken waar artsen behandelingen uitvoeren met een laag risico, zoals heupen vervangen of ogen laseren. Zo zijn er geen spoedafdelingen nodig, zoals een intensive care.

In onderzoek voor het artikel van vorige maand stuitte NRC op veel klachten van patiënten over Quin Dokters. De problemen waren het grootst in Amsterdam, maar speelden bijvoorbeeld ook in Ridderkerk. „Ik had ernstige pijnklachten op de borst en werd pas na vier dagen teruggebeld”, zei een Amsterdamse patiënt van Quin Dokters bijvoorbeeld tegen NRC.