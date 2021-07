Er zat iets onheilspellends in Ruttes verklaring

Het woord dat bleef hangen na het persmoment-over-de-persconferentie was niet „excuses” of „inschattingsfout”. Het was een doodgewoon woordje dat steeds weer uit de mond van de premier kwam: „jullie”. Bijna achteloos strooide hij ermee. „Jullie vroegen om reflectie. Even in de verhouding met jullie: terecht dat jullie daarom vroegen, onterecht dat wij die niet gaven.”

Zo blikten de Mark Rutte en Hugo de Jonge van maandag terug op de Mark Rutte en Hugo de Jonge van afgelopen vrijdag. Die ‘jullie’, dat waren de aanwezige journalisten. Dat de rest van de bevolking ook meekeek, was blijkbaar bijzaak. Het vatte de medialogica van de coronapersconferenties goed samen: een rare dans van kabinet, journalist en kijker.

Ooit zal iemand promoveren op het vreemde relikwie dat de persconferenties in coronatijd zijn gebleken. Voor de journalist die ze bijwoonde, ik kan erover meepraten, voelden ze feitelijk niet anders dan elk ander persmoment. Er was nieuws en in een schimmig zaaltje onder een systeemplafond kon je de nodige informatie lospeuteren en, als het even kon, pakkende quotes verzamelen.

Alleen: het kabinet had al direct besloten dat de persconferenties óók het moment waren waarop de hele bevolking moest worden bijgepraat. Alles werd live uitgezonden, anderhalf uur lang. Het gevolg: torenhoge kijkcijfers voor een kijkje in de journalistieke worstenfabriek. Sterke maag vereist.

Een persconferentie die door één of tien miljoen mensen wordt bekeken: dat is geen informatiesessie meer, dat is een politieke mediashow. Dan gaat imago al snel voor informatie.

Nu lag het er zó dik bovenop dat het maandag nog nadreunde. Het kabinet was „niet alleen demissionair, maar ook niet in staat tot zelfreflectie”, stelde Jeroen Wollaars ‘s avonds vast bij Nieuwsuur – gevolgd door de toevoeging „zo was de veelgehoorde kritiek”, alsof hij dat niet óók vond.

De beelden van vrijdag passeerden opnieuw de revue, een pijnlijke compilatie. De Jonge die de vraag of hij kon aanblijven als minister weggnuifde, Rutte die ook achteraf geen fouten zag in de razendsnelle versoepelingen die het kabinet had doorgevoerd, en bovendien, voor zo’n evaluatie was het veel te vroeg. Spijt? Ze piekerden er allebei niet over.

Inmiddels lag dat anders, wisten we. De Rutte en De Jonge van maandag waren berouwvol: de versoepelingen hadden ze wél verkeerd ingeschat, hun zelfreflectie schoot tekort.

Hadden ze echt een les geleerd? Er zat iets onheilspellends in Ruttes verklaring voor het gebrek aan reflectie: „We waren die dagen zo druk bezig geweest met nadenken over de maatregelen dat we dat niet goed hadden voorbereid.”

Het was hallucinante televisie. Alsof de reflectie en het beleid los van elkaar bestonden. Als het kabinet een inschattingsfout had erkend, maakte dat immers juist uit voor het beleid. Zou het de volgende keer minder snel versoepelen? Zouden nu extra maatregelen nodig zijn?

In de coronawerkelijkheid waren die vragen verbonden, maar niet in de persconferentiewerkelijkheid van dit kabinet. Vorige zomer was het ook zo gegaan – te snel versoepeld, te laat de teugels weer aangetrokken, sorry gezegd – maar daarvan hadden De Jonge en Rutte klaarblijkelijk vooral geleerd dat je op oude voet verder kon als je later nog eens je excuses aanbood. Wel effectief, niet erg oprecht – een beetje als een vervalste QR-code om een nachtclub binnen te komen.

Het was „vlek-op-vlekpolitiek die niet meer goed te praten viel”, analyseerde Arjan Noorlander vanuit Den Haag tegen Wollaars in de Nieuwsuur-studio. Hij ging ervan uit dat de Tweede Kamer met deze sorry-ronde alsnog genoegen zou nemen. Of hij dat als journalist ook deed, zei hij er niet bij.