Directielid ggz-instelling PsyQ stapt per direct op

Een van de twee directieleden van ggz-instelling PsyQ stapt per direct op. In een interne afscheidsbrief schrijft Jolanda van Bussel dinsdag dat ze afgelopen periode „intensief” heeft „nagedacht over de veranderingen” bij PsyQ en heeft besloten haar bestuurs- en directietaken „vanaf vandaag” neer te leggen. PsyQ was niet bereikbaar voor commentaar.

NRC schreef begin juli over misstanden bij PsyQ, een ggz-instelling met 33 vestigingen door heel Nederland voor mensen met veelvoorkomende zware psychische problemen. Patiënten met een lang behandeltraject moesten er abrupt worden uitgeschreven omdat nieuwe patiënten meer geld opleveren. Op sommige vestigingen werden tot een paar weken geleden mensen van de wachtlijst uitgenodigd voor een intakegesprek terwijl vooraf al bekend was dat er geen behandelplek beschikbaar was. Het voeren van een intakegesprek levert de instelling geld op.

Ook de diagnostiek en de behandelingen gingen afgelopen tijd op de schop om sneller meer patiënten te kunnen behandelen en wachtlijsten weg te werken. PsyQ kampt, net als veel andere grote ggz-aanbieders, met lange wachtlijsten en financiële problemen.

Onaangenaam verrast

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Zorg, ChristenUnie) reageerde vorige week „onaangenaam verrast” op het artikel en belde met de bestuursvoorzitter van het moederbedrijf, de Parnassia Groep. Blokhuis beloofde de Tweede Kamer dat de leiding van de Parnassia Groep, met 1 miljard omzet de grootste ggz-aanbieder van Nederland, deze week „een pittig gesprek” met de inspectie krijgt. De toezichthouder zal zo nodig tot vervolgacties overgaan. Of het gesprek al heeft plaatsgevonden, is niet bekend.

Blokhuis erkende ook dat ggz-instellingen mensen met de zwaarste problemen mijden ten gunste van patiënten met lichtere problemen – een gevolg van het bekostigingssysteem. „Daar zit een perverse prikkel in die ertoe leidt dat je alleen oneerbiedig gezegd laaghangend fruit gaat plukken.” Dat systeem verandert volgend jaar.