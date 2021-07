Dertig mensen overleden bij rellen in Zuid-Afrika, 757 mensen opgepakt

Bij onlusten in Zuid-Afrika zijn de afgelopen dagen zeker dertig mensen omgekomen en 757 mensen opgepakt. Dat heeft politieminister Bheki Cele gezegd tijdens een persconferentie, meldt persbureau Reuters dinsdag. Hij waarschuwde voor voedseltekorten als het geweld aanhoudt. Volgens de autoriteiten is het nog te vroeg om de noodtoestand uit te roepen.

Aanhangers van voormalig president Jacob Zuma gingen de afgelopen dagen de straat op om te protesteren tegen zijn aanhouding, nadat hij zich vorige week zelf meldde bij de autoriteiten. Cele heeft de Zuid-Afrikaanse bevolking opgeroepen het heft niet in eigen handen te nemen. Hij waarschuwde daarnaast dat het geweld voor een opleving van de coronabesmettingen kan zorgen.

Ook dinsdag braken er weer rellen uit in het land, voornamelijk in de provincies Gauteng, waar Johannesburg ligt, en KwaZulu-Natal. Zo zijn winkels geplunderd en werd er met stenen gegooid naar de politie. Het leger is van plan 2.500 militairen te sturen om de politie te helpen bij het tegengaan van het geweld.

Zuma moet een gevangenisstraf van vijftien maanden uitzitten vanwege minachting van de rechterlijke macht. Hij weigerde een zitting bij te wonen van een commissie die onderzoek doet naar corruptie en witwassen tijdens zijn ambtsperiode.

