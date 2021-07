Beleggersvereniging VEB zit plotseling zonder toezichthouders

Onrust bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Een conflict tussen directeur Paul Koster en de raad van commissarissen onder leiding van de Amsterdamse advocaat Maarten Sanders heeft geleid tot het collectieve vertrek van alle zes commissarissen.

Maar waarom de VEB nu plotseling zonder toezichthouders zit en welke plooien twee tijdelijke commissarissen moeten glad strijden? Dat is onduidelijk. Het vertrek van de commissarissen vond plaats enkele dagen voor de algemene ledenvergadering op 21 juni, meldde de vereniging vorige week op zijn website.

De VEB, die altijd ijvert voor transparantie in het Nederlandse bedrijfsleven, wil weinig kwijt over de zaak. Ook de commissarissen laten nauwelijks iets los. Nee, zeggen directeur Koster en inmiddels ex-commissaris Sanders los van elkaar, er is geen sprake van ruzie. „Geen slaande deuren of vuisten op tafel”, zegt Sanders vanaf zijn vakantieadres in Zuid-Frankrijk. „We zijn het ergens niet over eens en we hebben afgesproken om daarmee niet inhoudelijk naar buiten te treden.”

Koster (68) zegt desgevraagd dat de zaak samenhangt met zijn aangekondigde vertrek. In maart meldde hij de commissarissen dat hij eind dit jaar wilde vertrekken. Hij geeft sinds 2014 leiding aan de VEB. „Vervolgens hebben wij een stevige discussie gevoerd over de toekomst van de VEB”, zegt Koster. „Er gebeurt nogal wat in de beleggingswereld: hoe moeten bedrijven inspelen op klimaatverandering? Wat vinden we van cryptovaluta? Hoe moeten we reageren op de ‘gamification’ van beleggen?” Die discussies hebben niet tot overeenstemming geleid, meldt de VEB aan de leden.

Maar moet een vertrekkend directeur het toekomstig beleid van een vereniging bepalen? Wil Koster zo graag ‘over zijn graf’ heen regeren? „Een logische vraag”, zegt hij. „Maar als je weggaat wil je de zaken zo netjes mogelijk achterlaten.”

Sommige leden vinden dat Koster teveel politieke standpunten inneemt, bijvoorbeeld in zijn columns, aldus een reactie op de site VEB.net. Koster: „Het lijkt mij logisch dat de VEB meepraat over een belangrijk thema als het klimaat en de beleggersrisico’s die samenhangen met milieumaatregelen.”

Kleine belegger

De VEB bestaat sinds 1924 en telt 36.000 leden. Dat aantal daalt. De vereniging komt op voor de ‘kleine belegger’. Sinds enkele jaren ook in Europees verband, via zusterorganisatie European Investors. Lang was de VEB de enige partij die kritische vragen stelde tijdens aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse bedrijven.

Maar inmiddels is de organisatie in elk geval wat ‘klimaatactivisme’ betreft, ingehaald door aandeelhoudersclubs als Follow This en organisaties als Milieudefensie en Urgenda. Op het gebied van klimaatverandering boekten zij succes tegen onder meer energieconcern Shell. Koster denkt dat de VEB nog wel degelijk een constructieve rol kan spelen in discussies tussen bedrijven en beleggers over het milieu.

Kernactiviteit van de VEB zijn de juridische procedures tegen wanpresenterende bedrijven. Zo wordt in het najaar een onderzoek verwacht naar de nationalisatie van SNS waarbij veel kleine beleggers geen vergoeding kregen voor hun SNS-aandelen toen de Nederlandse Staat de bank redde van de ondergang. En komend najaar wordt ook meer helderheid verwacht in de zaak rond het faillissement van technisch concern Imtech. De VEB wil meer compensatie voor gedupeerde beleggers.

Op 26 juli volgt eerst een bijzondere ledenvergadering waarbij twee tijdelijke commissarissen worden benoemd. Dat zijn Steven ten Hage, oud-directeur van betaaldvoetbalclub Ajax, en George Möller, voormalig topman van Robeco en de Amsterdamse beurs. Zij moeten op zoek gaan naar collega-commissarissen en een opvolger van Paul Koster.